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        Malatya'da Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü mesajları

        Malatya Valisi Ersin Yazıcı ve MHP İl Başkanı Gökhan Gök, Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.12.2023 - 10:45 Güncelleme: 27.12.2023 - 10:45
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        Malatya'da Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü mesajları
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        Malatya Valisi Ersin Yazıcı ve MHP İl Başkanı Gökhan Gök, Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

        Vali Yazıcı, mesajında, Milli Mücadele yıllarında karamsarlığa düşen millete yazdıklarıyla mücadele ruhu aşılayan, Türk milletine olan inancını hiçbir zaman yitirmeyen ve İstiklal Harbi'nin kazanılmasında büyük katkısı olan İstiklal Marşı'nın şairi Mehmet Akif Ersoy'u ebediyete irtihalinin 87. yıl dönümünde rahmet ve minnetle andıklarını belirtti.

        Büyük dava adamı Mehmet Akif Ersoy'un bayrak sevgisini, mücadeleci ruhunu, bağımsızlığa olan tutkusunu ve eserlerini iyi bir şekilde idrak ederek gelecek nesillere aktarmak gerektiğini vurgulayan Yazıcı, "Mehmet Akif Ersoy'un, 'Allah bu millete bir daha İstiklal Marşı yazdırmasın' temennisini yineleyerek bu anlamlı gün vesilesiyle, o destanı savaş meydanlarında yazan Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını, aziz şehitlerimizi ve kahraman gazilerimizi ve bu destanı kağıda döken vatan şairi Mehmet Akif Ersoy'u rahmet ve minnetle yad ediyorum." ifadesini kullandı.

        MHP İl Başkanı Gökhan Gök ise İstiklal Marşı'nın şairi Mehmet Akif Ersoy'un Türk milletinin en zorlu dönemlerine şahitlik ettiğini ve ömrünü vatan ve millet aşkıyla nihayete erdirdiğini belirtti.

        Türk olma bilicini halka aktaran Ersoy'un İslamiyet'in de doğru anlaşılması için çalışmalar yaptığını ve Türk-İslam sentezini vatan toprağının geleceği için tek hakikat olarak gördüğünü kaydeden Gök, "Sahipsiz vatanın batması haktır, sen sahip çıkarsan bu vatan batmayacaktır' sözünü şiar edindiğimiz Akif'i anlıyor ve her kelamını rehber ediniyoruz. İstiklal Marşı'mızın merhum şairi Mehmet Akif Ersoy'u vefatının 87. yılında rahmet, minnet ve özlemle yad ediyoruz." ifadesini kullandı.

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