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        MEB Özel Öğretim Kurumları Genel Müdürü Güner, Malatya'da okulları ziyaret etti

        Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) Özel Öğretim Kurumları Genel Müdürü Fethullah Güner, Malatya'da eğitim öğretim faaliyetlerini yerinde görmek ve incelemek üzere ziyaretler gerçekleştirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.12.2023 - 17:53 Güncelleme: 29.12.2023 - 18:17
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        MEB Özel Öğretim Kurumları Genel Müdürü Güner, Malatya'da okulları ziyaret etti
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        Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) Özel Öğretim Kurumları Genel Müdürü Fethullah Güner, Malatya'da eğitim öğretim faaliyetlerini yerinde görmek ve incelemek üzere ziyaretler gerçekleştirdi.

        Güner, beraberinde Öğrenci İşleri ve ARGE Daire Başkanı Hasan Öztürk ile Vali Ersin Yazıcı'yı makamında ziyaret etti.

        Ardından İl Milli Eğitim Müdürlüğüne geçen Güner ve Öztürk, İl Müdürü Behçet Bakır'dan kent genelinde yürütülen eğitim faaliyetleri, projeler ve çalışmalar hakkında bilgi aldı.

        Güner, İl Milli Eğitim Müdürlüğü idarecileriyle değerlendirme toplantısı da yaptı.

        Daha sonra Fırat İlkokulu, Vali Galip Demirel Ortaokulu, Erman Ilıcak Fen Lisesi, Girne Koleji ile Mercan Kolejini ziyaret eden Güner, öğretmen ve öğrencilerle bir süre sohbet etti.

        Güner, burada yaptığı konuşmada, 6 Şubat depremlerinde hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı ve sabır dileklerinde bulundu.

        Emekleri, gayretleri ve fedakarlıkları için bütün öğretmenlere teşekkür eden Güner, Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'in selamlarını iletti.

        Okul ziyaretlerinin ardından Güner, Erman Ilıcak Fen Lisesi'nde kentte faaliyet gösteren özel öğretim kurumlarının idarecileriyle değerlendirme toplantısı gerçekleştirdi.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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