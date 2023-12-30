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        Malatya'da sis etkili oldu

        Malatya'da etkili olan yoğun sis, görüş mesafesini düşürdü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.12.2023 - 11:21 Güncelleme: 30.12.2023 - 11:21
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        Malatya'da sis etkili oldu
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        Malatya'da etkili olan yoğun sis, görüş mesafesini düşürdü.

        Sabah saatlerinde etkili olan sis, hayatı olumsuz etkiledi.

        Sis nedeniyle görüş mesafesinin düştüğü yerlerde sürücüler, farlarını yakarak dikkatle ilerledi.

        Ekipler, sürücüleri takip mesafesini korumaları ve hız yapmamaları konusunda uyardı.

        Sis, kayısı bahçelerinde ise güzel görüntüler oluşturdu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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