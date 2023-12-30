Malatya'da sis etkili oldu

Malatya'da etkili olan yoğun sis, görüş mesafesini düşürdü.

Sabah saatlerinde etkili olan sis, hayatı olumsuz etkiledi.

Sis nedeniyle görüş mesafesinin düştüğü yerlerde sürücüler, farlarını yakarak dikkatle ilerledi.

Ekipler, sürücüleri takip mesafesini korumaları ve hız yapmamaları konusunda uyardı.

Sis, kayısı bahçelerinde ise güzel görüntüler oluşturdu.

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