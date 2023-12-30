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        Malatya'da depremzedeler tohum toplarını toprakla buluşturdu

        Malatya'da "Tohumdan Fidana: 81 İle 81 Bin Tohum Topu" projesi kapsamında hazırlanan 1000 tohum topu toprakla buluştu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.12.2023 - 16:41 Güncelleme: 30.12.2023 - 16:57
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        Malatya'da depremzedeler tohum toplarını toprakla buluşturdu
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        Malatya'da "Tohumdan Fidana: 81 İle 81 Bin Tohum Topu" projesi kapsamında hazırlanan 1000 tohum topu toprakla buluştu.

        Çevre Kuruluşları Dayanışma Derneğince (ÇEKUD), Turgut Özal Tabiat Parkı'nda düzenlenen etkinlikte depremzede öğrenciler ve izciler tohum toplarını toprakla buluşturdu.

        ÇEKUD Malatya İl Temsilcisi İbrahim Önel, etkinlikte yaptığı konuşmada ÇEKUD'un hazırladığı tohum toplarının 81 ilde toprakla buluşturulduğunu belirtti.

        Tohum toplarının toprakla buluşturulmasına katkı sunanlara teşekkür eden Önel, "24 Temmuz -13 Ağustos'ta Beykoz izcilik kamp alanında deprem bölgesinden gelen öğrencilerle yapılan Asrın Dayanışması İzcilik Kampı'nda üretilen tohum topları 81 ile gönderildi. Yaşları 10 ila 15 arasında değişen depremzede izciler, Kuveyt Türk'ün desteğiyle ve ÇEKUD koordinasyonunda 3 hafta boyunca izcilik kampında tohum topu üreterek bütün illere gönderdi. Tohumdan Fidana: 81 İle 81 Bin Tohum Topu projesi kapmasında burada tohum toplarını toprakla buluşturduk." ifadelerini kullandı.

        Önel'in konuşmasının ardından tohum topları toprakla buluşturuldu.

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        Galeri
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        Galeri
        Galeri

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