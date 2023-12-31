Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Uraloğlu, Malatya'da konuştu: Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, 6 Şubat depremlerinden etkilenen yollar için 6,3 milyar lira harcadıklarını, gelecek yıl ise 12 milyar lira harcama yapmayı planladıklarını belirtti.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, 6 Şubat depremlerinden etkilenen yollar için 6,3 milyar lira harcadıklarını, gelecek yıl ise 12 milyar lira harcama yapmayı planladıklarını belirtti.

Malatya'da etkili olan sis nedeniyle hava yoluyla Adıyaman'a, oradan da kara yoluyla Malatya'ya gelen Uraloğlu, İkizce bölgesinde yapımı süren TOKİ deprem konutlarının yol şantiyesinde incelemede bulundu.

Burada gazetecilere açıklama yapan Uraloğlu, bu yıl insanlık tarihinin en yıkıcı afetlerinden birini yaşadıklarını, 6 Şubat'ta gerçekleşen ve yaklaşık 14 milyon insanı doğrudan etkileyen Kahramanmaraş merkezli depremlerin herkesi derinden üzdüğünü söyledi.

Depremlerde hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı dileyen Uraloğlu, depremlerden etkilenen bölgeleri, acil durum planlarına uygun hareket ederek, eskisinden daha ileriye taşıyabilmek için güçlü projelerle meşakkatli ve çetin bir mücadeleyi azimle sürdürdüklerini dile getirdi.

Bakanlık olarak depremin ilk anından itibaren çok önemli çalışmalar yaptıklarını belirten Uraloğlu, "Deprem bölgesinde kara yolları yol ağında bulunan 9 bin 176 kilometrelik yolun sadece yüzde 2'sini oluşturan 184 kilometrelik kısımda hasar oluşmuştu. Yani 11 ilimizde ulusal yol ağımızın yüzde 98'i depremden herhangi bir zarar görmedi. Hasara uğrayan kesimlerde de ulaşım yollarının açık tutulması ve iletişimin kesilmemesi için her an sahadaydık." bilgisini verdi.

Bakanlık olarak depremin ilk gününden itibaren bölgeden tahliyelerin yapılması ve yardımların bölgeye intikali gibi çok kritik çalışmalar gerçekleştirdiklerini aktaran Uraloğlu, bir yandan bölgeye yerli yabancı arama kurtarma ekipleri ve hayati yardım malzemelerini naklederken, araçların dönüşlerinde de bölgeden ayrılmak isteyen afetzedelere yardım ettiklerini belirtti.

Adana, Elazığ, Hatay, Adıyaman, Şanlıurfa, Diyarbakır, Malatya, Gaziantep ve Kahramanmaraş havalimanlarının afet bölgesinde yer aldığını dile getiren Uraloğlu, "Deprem sonrasında Bakanlık olarak hızlıca, olumsuz hava şartlarına rağmen bakım ve onarımla ulaştırma altyapımızı, bölgeye lojistik destek sağlayacak şekilde hizmete açık tuttuk. Hava yollarımızı afet lojistiğinde etkin ve hızlı bir şekilde kullanarak 720 bin vatandaşımızı bölgeden tahliye ettik. AFAD Yönetim Merkezi'yle koordineli olarak hava yoluyla birlikte kara, deniz ve demir yoluyla 1 milyonun üstünde vatandaşımızı ücretsiz tahliye ettik." diye konuştu.

Depremler sonrasında sorumlulukları dahilindeki tüm çalışmaları başlattıklarını kaydeden Uraloğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Konteyner kentlerde yaşayan vatandaşlarımız kapsama sorunu yaşamadan iletişim kurabilmekteler. Demir yollarında tren trafiğinin ve kapasitenin etkin olarak kullanılması bakımından hasar gören hatlarımızda, bina ve tesislerimizde oluşan hasarların giderilmesine yönelik çalışmalarımız da yoğun şekilde devam ediyor. Malatya-Narlı-Fevzipaşa-Bahçe hattının iyileştirilmesi için başlatılan çalışmalar neticesinde Divriği-İskenderun ve Suveren-Yolçatı-Malatya üzerinden yapılan taşımalar Çetinkaya-Ulukışla-Yenice-İskenderun üzerinden yapılmaya başladı. Depremlerden dolayı en büyük hasarı gören Hatay Havalimanı PAT Sahaları onarımı ve gelişimi işine ait ihaleyi de gerçekleştirerek 21 Kasım'da yapım çalışmalarına başladık."

- "Kalıcı onarım çalışmalarımız devam ediyor"

Görüntü Tabanlı Bilgi Yönetim Sistemi üzerinden değerlendirme için insansız hava araçlarıyla test çekimleri de yaptıklarını kaydeden Uraloğlu, şöyle devam etti:

"Deprem bölgesinde bulunan Erkenek Tüneli gibi tünellerimizin hasar tespiti ve durum incelemesi için Panoramik Görüntüleme Lidar tarama ile çekim çalışmaları başlattık. Depremden etkilenen yollarımızın onarımı ve bu yollardaki sinyalizasyon, oto korkuluk, yatay ve düşey işaretlemelerini yeniliyoruz. Trafik güvenliği tedbirleri artırmak için tüm köprülerimizin bakım ve onarımıyla deprem sismik takviye izolatörlerinin değişimini gerçekleştiriyoruz. Depremde hasar gören tarihi köprülerin, hizmet tesislerinin, yol bakımevlerinin ve diğer hizmet binalarında oluşan hasarların onarımı için de kalıcı onarım çalışmalarımız devam ediyor. Depremden etkilenen yollarımız için 2023 yılında 6,3 milyar lira harcadık. 2024 yılında da 12 milyar lira harcama yapmayı planlıyoruz."

- Rezerv alanların imar ve bağlantı yollarının yapımı

Cumhurbaşkanlığı kararıyla rezerv alanların imar ve bağlantı yollarının sorumluluğunun Karayolları Genel Müdürlüğüne verildiğini dile getiren Bakan Uraloğlu, şunları kaydetti:

"Bu kapsamda 5 ilde 10 ayrı kesimde 38 bin konutun toplam 180 kilometre uzunluğunda bağlantı ve imar yolunun inşası için 4 proje ve 8 yapım ihalesi gerçekleştirdik. Toplam proje bedeli 15 milyar lira olan işlerde, yapım çalışmalarına da yoğun bir şekilde devam ediyoruz. Hatay'da 15 bin 885 konut için toplam 58,6 kilometre imar ve 10,6 kilometre bağlantı yolu, Osmaniye'de 1820 konut için 7,1 kilometre, Şanlıurfa'da 3 bin 252 konut için 37,9 kilometre, Diyarbakır'da 6 bin 40 konut için 25,9 kilometre imar ve bağlantı yolunda çalışmalarımız devam ediyor. Elbette Malatya'mızda, İkizce'de 11 bin 131 konut için 46,3 kilometre imar ve bağlantı yolunda 100 iş makinesi ve 195 personelle çalışmalarımızı hızla sürdürüyoruz."

- Malatya'ya yapılan hizmetler

Tarihi Kral ve İpek Yolu güzergahında bulunan Malatya'nın bugün kara, hava ve demir yolu ulaşım ağlarını buluşturan konumuyla 16 ilin geçiş noktası olduğunu kaydeden Uraloğlu, tarımsal, ticari ve endüstriyel faaliyetleriyle giderek büyüyen kentte yaptıkları her yatırıma önem verdiklerini belirtti.

Malatya'nın 2002 yılında 36 kilometre olan bölünmüş yol uzunluğunu 464 kilometreye çıkardıklarını dile getiren Uraloğlu, şunları aktardı:

"123 metre uzunluğunda çift köprü ve 660 metre uzunluğunda Kömürhan Köprüsü ve Bağlantı Tüneli imalatını tamamlayarak resmi açılışını yaptık. Malatya-Sivas yolundaki Tohma Köprüsü gibi dev kara yolu projesini tamamladık. İlimizde 9 milyar 321 milyon lira proje tutarıyla 14 projemizin yapımına azimle devam ediyoruz. Şu anda da çalışmalarımızın devam ettiği projelerimizden biri olan İkizce TOKİ yolları şantiyesindeyiz. İkizce'de 11 bin 131 konut için 46,3 kilometre imar ve bağlantı yolunda 100 iş makinesi ve 195 personelle çalışmalarımıza devam ediyoruz. Projemiz kapsamında, 46,3 kilometre uzunluğunda yol yapımı, altyapı işleri ve farklı seviyeli kavşak yapacağız. Bugün itibarıyla 7,5 kilometrelik kesimde çalışmalara devam ediyoruz. 4,5 kilometrelik kesimi ise terasman seviyesine getirdik. Altyapı çalışmalarımız kapsamında bugüne kadar 185 bin metreküp toprak işi yaptık, bin metre atık su ve 200 metre yağmur suyu hattı döşedik. Yolumuzun üstyapı çalışmalarına da başladık. Şubat 2024 sonu itibarıyla 9,4 kilometre yolu altyapılarıyla birlikte bitirmeyi hedefliyoruz. İhale kapsamında bağlantı yolunun devlet yoluyla kesiştiği kesimde farklı seviyeli kavşakta teşkil edeceğiz. Bu kavşak aynı zamanda deprem konutlarının karşısında bulunan Malatya Organize Sanayi Bölgesi'ne de hizmet edecek."