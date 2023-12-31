Malatya'da 2 bin 200 emniyet personeliyle yılbaşı denetimi Malatya'da 2 bin 200 emniyet personeliyle yılbaşı denetimleri gerçekleştiriliyor.

Malatya'da 2 bin 200 emniyet personeliyle yılbaşı denetimleri gerçekleştiriliyor.

Malatya Valiliğince alınan yılbaşı tedbirleri kapsamında, Emniyet Müdürlüğü vatandaşların yeni yıla huzur ve güven ortamında girmeleri amacıyla halkın yoğun bulunduğu caddeler, umuma açık eğlence yerleri, alışveriş merkezleri, parklar, tren garı ve otobüs terminali gibi noktalar da denetimlerini arttırdı.

Kentte, 13 güzergahta yaya devriye, 16 sabit noktada uygulama için personel görevlendirildi. 141 ekip, yaklaşık 2 bin 200 personelle denetimler gerçekleştiriyor.

Araç ve seyahat yoğunluğunun yaşanabileceği güzergahlarda trafik ekiplerince de gerekli tedbirler alındı. Gece boyunca kontroller devam edecek.