Malatya'da, İsrail saldırılarında öldürülen Filistinliler için gıyabi cenaze namazı kılındı Malatya'da, İsrail saldırılarında öldürülen Filistinliler için gıyabi cenaze namazı kılındı.

Malatya'da, İsrail saldırılarında öldürülen Filistinliler için gıyabi cenaze namazı kılındı.

Kernek Karagözlüler Camisi'nde yatsı namazına müteakip kılınan gıyabi cenaze namazının ardından basın açıklaması yapan Anadolu Gençlik Derneği Malatya Şube Başkanı Vahdettin Altınova, 7 Ekim'den bu güne çoğu kadın ve çocuk olmak üzere yaklaşık 30 bin Gazzelinin şehit edildiğini söyledi.

Gazze'de 2 milyon kişinin yerinden edildiğini belirten Altınova, "Evler, iş yerleri ve okulları tarumar edildi. Milyonlarca sivil bir lokma ekmeğe muhtaç edildi. Hastaneler vuruldu, camiler yıkıldı, su ve elektrik altyapıları kullanılamaz hale getirildi. Bütün bu vahşete, katliama, zorluklara rağmen sivil veya asker hiçbir Gazzeli geri adım atmayarak, yeryüzünün en şerefli topluluğu olduklarını dünyaya ispat ettiler. " diye konuştu.

Dünyanın birçok ülkesinde İsrail'in lanetlendiğini dile getiren Altınova, "7 Ekim'den bu yana bir avuç inanmış mücahit canlarını hiçe sayarak, Orta Doğu'nun kanserine kök söktürmekte, işgalci İsrail'i Gazze'ye adım attığı güne pişman etmektedir. " ifadelerini kullandı.