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        Malatya'da bir iş yerinde ruhsatsız 20 silah ele geçirildi

        Malatya'da takı satışı yapan iş yerinde ruhsatsız 20 silah ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.01.2024 - 16:02 Güncelleme: 08.01.2024 - 16:11
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        Malatya'da bir iş yerinde ruhsatsız 20 silah ele geçirildi
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        Malatya'da takı satışı yapan iş yerinde ruhsatsız 20 silah ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.

        İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Asayiş Şube Müdürlüğü yunus ekipleri, Hamidiye Mahallesi Nasuhi Caddesi üzerinde takı satışı yapan bir iş yerinin tezgahında 3 kurusıkı tabanca görünce inceleme başlattı.

        Yapılan kontrollerde tabancaların ruhsatsız olduğu, faturalarının ve satış izin belgesinin olmadığı tespit edildi.

        Malatya 1. Sulh Ceza Hakimliğinden alınan arama kararının ardından iş yerinde arama yapan polis ekipleri, 20 kurusıkı tabanca, 500 dolu fişek, 184 muşta ve bıçak ve 50 biber gazı ele geçirdi.

        Gözaltına alınan H.M'nin emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği öğrenildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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