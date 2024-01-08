Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Malatya Haberleri

        Deprem bölgesi Malatya'da yetiştiricilere hayvan dağıtımı tamamlandı

        Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Malatya'da, afette hayvanları telef olan üreticilere Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından gönderilen 555 büyükbaş ile 3 bin 250 küçükbaş hayvanın dağıtımı tamamlandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.01.2024 - 19:30 Güncelleme: 08.01.2024 - 19:32
        ABONE OL
        ABONE OL
        Deprem bölgesi Malatya'da yetiştiricilere hayvan dağıtımı tamamlandı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Malatya'da, afette hayvanları telef olan üreticilere Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından gönderilen 555 büyükbaş ile 3 bin 250 küçükbaş hayvanın dağıtımı tamamlandı.

        Malatya Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği Başkanı Ergül Günaydın, Sütlüce Mahallesi'nde birliğe bağlı işletmede gazetecilere, Tarım ve Orman Bakanlığının hayvan dağıtımı hakkında bilgi verdi.

        Depremlerde Malatya'daki üreticilerin ciddi yaralar aldığını, hayvanları telef olan üreticilere de üretimin devam edilmesi için katkı sunulduğunu belirten Günaydın, şunları kaydetti:

        "Deprem felaketi nedeniyle ilimizde yaklaşık 3 bin 250 küçükbaş, 555 de büyükbaş hayvan kaybımız oldu. Ayni katkı olarak işletmelere üretimlerin devam edilmesi için katkılar sunuldu. Hayvanları birlik olarak kazasız, belasız üreticiyle buluşturduk. Hayvanların kalitesi anlamında ise TİGEM devlet işletmelerinde elimine edilen hayvanların işletmelere dağıtıldığı ve yetiştiricilere dağıtıldığı için insanlar bu anlamda verim yönü yüksek, kaliteli daha güzel bir ırkla sürdürülebilir hayvancılığa devam ediyorlar."

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Franz Beckenbauer hayatını kaybetti!
        Franz Beckenbauer hayatını kaybetti!
        Yine kadın cinayeti! 71 yaşındaki eşi gözaltında
        Yine kadın cinayeti! 71 yaşındaki eşi gözaltında
        Tahliye kararına uyulmadı, tekrar yandı!
        Tahliye kararına uyulmadı, tekrar yandı!
        Jean Onana, Marsilya'da!
        Jean Onana, Marsilya'da!
        Çimen Çetin ile günün özeti
        Çimen Çetin ile günün özeti
        Turkcell abonesini 'oyun'a getirdi
        Turkcell abonesini 'oyun'a getirdi
        Özlenen tablo
        Özlenen tablo
        İstanbul'da toplu ulaşıma zam
        İstanbul'da toplu ulaşıma zam
        Ender Saraç'a 22.5 yıl hapis istendi!
        Ender Saraç'a 22.5 yıl hapis istendi!
        Esra Şaşmaz ile Masal Zamanı: Peter Pan
        Esra Şaşmaz ile Masal Zamanı: Peter Pan
        Kahreden vinç kazasında facianın önüne geçen manevra!
        Kahreden vinç kazasında facianın önüne geçen manevra!
        Sıcak saatler! 2 transfer 2 ayrılık
        Sıcak saatler! 2 transfer 2 ayrılık
        Emekli maaş zammında gözler Kabine'de
        Emekli maaş zammında gözler Kabine'de
        81. Altın Küre ödüllerinin kırmızı halısından kareler
        81. Altın Küre ödüllerinin kırmızı halısından kareler
        Sahalara ne zaman dönecek?
        Sahalara ne zaman dönecek?
        Togg'un yeni modeli: Sedan mı, Liftback mi?
        Togg'un yeni modeli: Sedan mı, Liftback mi?
        AKOM'dan İstanbul için 2. kar uyarısı!
        AKOM'dan İstanbul için 2. kar uyarısı!
        10 erkekten 4’ü, 10 kadından 3’ü tehlikede! Kalbinizi ondan korumanın 3 etkili yolu
        10 erkekten 4’ü, 10 kadından 3’ü tehlikede! Kalbinizi ondan korumanın 3 etkili yolu
        "Z kuşağı ile çalışmak sinir bozucu olabiliyor"
        "Z kuşağı ile çalışmak sinir bozucu olabiliyor"
        Yüksel Uzel'in son hali
        Yüksel Uzel'in son hali

        Benzer Haberler

        Malatya'da çalıştığı kuyumcudan hırsızlık yaptığı iddia edilen zanlı tutukl...
        Malatya'da çalıştığı kuyumcudan hırsızlık yaptığı iddia edilen zanlı tutukl...
        Malatya'da yasa dışı bahis operasyonunda 1 şüpheli yakalandı
        Malatya'da yasa dışı bahis operasyonunda 1 şüpheli yakalandı
        Malatya'da şehit yakınlarını dolandıran şüpheli tutuklandı
        Malatya'da şehit yakınlarını dolandıran şüpheli tutuklandı
        GÜNCELLEME - Malatya'da 4,4 büyüklüğünde deprem
        GÜNCELLEME - Malatya'da 4,4 büyüklüğünde deprem
        Malatya'da 4.4 büyüklüğünde deprem
        Malatya'da 4.4 büyüklüğünde deprem
        Malatya'da bir iş yerinde ruhsatsız 20 silah ele geçirildi
        Malatya'da bir iş yerinde ruhsatsız 20 silah ele geçirildi