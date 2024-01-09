Malatya'da seyir halindeki servis otobüsünde yangın çıktı

Malatya'da seyir halindeki servis otobüsünde çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

S.G. idaresindeki 44 S 0584 plakalı servis otobüsü, fabrika işçilerini almaya gittiği sırada, Buhara Bulvarı Turgut Temelli Alt Geçidi'nde henüz belirlenemeyen nedenle yanmaya başladı.

İhbar üzerine bölgeye gelen Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri, yangını söndürdü.

Araçta hasar oluşurken, ulaşıma kapatılan yol çalışmaların ardından yeniden trafiğe açıldı.

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