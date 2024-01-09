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        Türkiye'den 2023'te 408 milyon dolarlık kuru kayısı ihracatı

        VOLKAN KAŞİK - Türkiye, üretiminde lider olduğu kuru kayısıdan 2023'te, 70 bin 869 ton ihracata karşılık 408 milyon 74 bin dolar gelir elde etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.01.2024 - 11:52 Güncelleme: 09.01.2024 - 11:52
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        Türkiye'den 2023'te 408 milyon dolarlık kuru kayısı ihracatı
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        VOLKAN KAŞİK - Türkiye, üretiminde lider olduğu kuru kayısıdan 2023'te, 70 bin 869 ton ihracata karşılık 408 milyon 74 bin dolar gelir elde etti.

        Avrupa Birliği (AB) nezdinde coğrafi işaret tescilli ürün olan Malatya kayısısı, ülke ekonomisine sağladığı dövizle hem üreticinin hem de ihracatçının yüzünü güldürüyor.

        Üretiminde ve ihracatında lider olduğu kuru kayısıyı geçen yıl 115 ülkeye gönderen Türkiye, dünya kuru kayısı ihracatında da adından söz ettiriyor.

        AA muhabirinin Malatya Ticaret Borsası verilerinden derlediği bilgiye göre, geçen yıl ABD başta olmak üzere Fransa, Almanya, Birleşik Krallık, Avustralya, Brezilya, Hollanda, Rusya, İsrail, İtalya, İspanya, Birleşik Arap Emirlikleri, Kanada ve Mısır'ın da aralarında bulunduğu 115 ülkeye 70 bin 869 bin ton kuru kayısı ihraç edilerek 408 milyon dolar döviz girdisi sağlandı.

        Önceki yıl ise 76 bin 36 tonluk ihracattan 400 milyon 740 bin dolarlık döviz girdisi sağlayan kayısı, geçen yıl önceki yıla göre yaklaşık yüzde 9 daha az ürün gönderilmesine karşılık gelirini ise yaklaşık yüzde 2 artırmış oldu.

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        Malatya Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanvekili Erhan Almendi, AA muhabirine, depreme rağmen ihracatın tüm hızıyla devam ettiğini söyledi.

        İhracatlarının sürekli arttığını anlatan Almendi, şöyle devam etti:

        "Geçen yıl 70 bin 869 ton kuru kayısı satışına karşılık 408 milyon dolarlık gelir elde ettik. Bu güzel bir rakam. Geçen yıla göre artış söz konusu. Depremden sonra toparlanmaya başladık, şu an tüm işletmelerimizin hepsi çalışıyor. 2024 yılını daha güzel rakamlarla kapatmayı niyetindeyiz. Biraz işçi sıkıntılarımız var. Bunu da giderirsek 2024'te kayısıdan daha güzel gelirler elde etmek istiyoruz."

        Almendi, sadece bu yılın aralık ayında ise 7 bin 27 ton kuru kayısı ihracatına karşılık 40 milyon 821 bin dolar gelir elde edildiğini, bu rakamları 2024'te daha yukarılara çekmek istediklerini sözlerine ekledi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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