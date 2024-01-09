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        Deprem bölgesindeki yetim çocuklara giysi yardımı

        Uluslararası yardım kuruluşu IHO-Ebrar, Yetim Vakfı Malatya Temsilciliği aracılığıyla 1-15 yaş arası 100 yetim ve ihtiyaç sahibi çocuğa kışlık giysi yardımında bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.01.2024 - 15:04 Güncelleme: 09.01.2024 - 15:14
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        Deprem bölgesindeki yetim çocuklara giysi yardımı
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        Uluslararası yardım kuruluşu IHO-Ebrar, Yetim Vakfı Malatya Temsilciliği aracılığıyla 1-15 yaş arası 100 yetim ve ihtiyaç sahibi çocuğa kışlık giysi yardımında bulundu.

        Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinin etkilediği Malatya'da, IHO Ebrar, aileleriyle birlikte giyim mağazasına davet ettiği çocuklara bot ve mont yardımı yaptı.

        Yetim Vakfı Malatya Temsilcisi Harun Şahin, uluslararası yardım kuruluşu IHO Ebrar'ın deprem bölgesi Malatya'da yetim, muhtaç ve öksüz çocuklara kışlık giysi yardımında bulunduğunu, kendilerinin de kayıtlarında bulunan yetim, öksüz ve muhtaç yaklaşık 100 çocuğa yardımların ulaşmasını sağladıklarını belirtti.

        Malatya'nın deprem bölgesi olmasından dolayı hayırseverlerden destek beklediklerini belirten Şahin, "Bizim yıl içerisinde kırtasiye yardımı, bayramlık, bayram harçlığı, her ay düzenli gıda paketi gibi yardımlarımız oluyor. Yaklaşık 30 aileye düzenli olarak nakit ödeme yapıyoruz. Şimdi de kış mevsimi olması hasebiyle IHO Ebrar'ın katkılarıyla bot ve mont yardımı yapıyoruz. Bu şekilde yetimlerimizi sevindirmeye çalışıyoruz ve yüzlerindeki tebessümün eksilmemesi için gayret gösteriyoruz. Hayırseverlerin hayırlarının devamını bekliyoruz." ifadesini kullandı.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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