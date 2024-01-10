Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Malatya Haberleri

        CHP Malatya Milletvekili Ağbaba gazetecileri ziyaret etti

        CHP Malatya Milletvekili Veli Ağbaba, basın konteynerlerinde hizmet veren gazetecileri ziyaret etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.01.2024 - 16:00 Güncelleme: 10.01.2024 - 16:03
        ABONE OL
        ABONE OL
        CHP Malatya Milletvekili Ağbaba gazetecileri ziyaret etti
        ABONE OL
        ABONE OL

        CHP Malatya Milletvekili Veli Ağbaba, basın konteynerlerinde hizmet veren gazetecileri ziyaret etti.

        Basın konteynerlerinin bulunduğu alana gelen Ağbaba, haber ajanslarının temsilciliklerini ve yerel gazeteleri ziyaret etti, gazetecilerin 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü kutladı.

        Ağbaba, daha sonra gazetecilere yaptığı açıklamada, Kahramanmaraş merkezli depremlerden sonra iş yeri hasar alan ve yıkılan basın mensuplarının konteyner iş yerlerinde hizmet verdiğine değindi.

        Gazetecilerin 6 Şubat depremlerinden etkilenen Malatya'nın durumunu kamera ve fotoğraf makineleriyle aktardığını, kentin depremle birlikte geldiği durumu Türkiye'ye, dünyaya gösterdiğini vurgulayan Ağbaba, basın mensuplarını bu katkıları dolayısıyla da kutladı.

        Kendisinin de 6 Şubat'tan bugüne kadar Malatya'yı hiç terk etmeden, Malatya'nın sorunlarını hem TBMM'de hem de çıktığı basın yayın organlarında dile getirdiğini, Malatya'nın yaşamış olduğu mağduriyeti aktarmaya çalıştığını anlatan Veli Ağbaba, "Deprem meselesi siyasetin ötesinde Malatya'nın ayağa kaldırılma meselesi. Malatya'nın tekrar psikolojisinin, fiziki yapının düzeltilme meselesi. Bu konuda Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde üzerime düşeni yapmaya çalışıyorum. Ve bu konuda herkesle iş birliğine sonuna kadar açık olduğumu belirtmek istiyorum." dedi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Fenerbahçe transferi resmen açıkladı
        Fenerbahçe transferi resmen açıkladı
        Barista kadının kahvesine gülücük çizdi! Sevgiliden feci darp!
        Barista kadının kahvesine gülücük çizdi! Sevgiliden feci darp!
        Beşiktaş'ta son dakika!
        Beşiktaş'ta son dakika!
        Metin Akpınar'a iyi geldi
        Metin Akpınar'a iyi geldi
        Soyguncular kuyumcuyu vurdu!
        Soyguncular kuyumcuyu vurdu!
        Kurtulmuş'tan 'Can Atalay' açıklaması
        Kurtulmuş'tan 'Can Atalay' açıklaması
        ABD, Husilere ait İHA ve füzeyi düşürdü
        ABD, Husilere ait İHA ve füzeyi düşürdü
        Sürücüler dikkat! Trafikte yol kesmişti! İşte verilen ceza!
        Sürücüler dikkat! Trafikte yol kesmişti! İşte verilen ceza!
        Epstein belgelerinde şok 'kaset' iddiası
        Epstein belgelerinde şok 'kaset' iddiası
        Arda Güler'in Real Madrid transferinin perde arkası
        Arda Güler'in Real Madrid transferinin perde arkası
        Asgari ücret artışı BES'e yaradı
        Asgari ücret artışı BES'e yaradı
        Sacha Boey'a PSG kancası!
        Sacha Boey'a PSG kancası!
        Prof. Dr. Naci Görür, 2 depremi değerlendirdi!
        Prof. Dr. Naci Görür, 2 depremi değerlendirdi!
        Fenerbahçe, Konyaspor'u konuk edecek
        Fenerbahçe, Konyaspor'u konuk edecek
        Ti'ye aldılar
        Ti'ye aldılar
        Gemide kazan patladı! Türk mühendisin feci ölümü
        Gemide kazan patladı! Türk mühendisin feci ölümü
        Beşiktaş transferi açıkladı
        Beşiktaş transferi açıkladı
        10 maddede Togg'un yeni modeli: T10F
        10 maddede Togg'un yeni modeli: T10F
        Kentsel dönüşümde kira desteği artırıldı
        Kentsel dönüşümde kira desteği artırıldı

        Benzer Haberler

        Malatya'da nesli tehdit altındaki "sarı benekli semender" görüldü
        Malatya'da nesli tehdit altındaki "sarı benekli semender" görüldü
        Malatya'da şarampole devrilen otomobildeki 4 kişi yaralandı
        Malatya'da şarampole devrilen otomobildeki 4 kişi yaralandı
        Darende'de imam hatip öğrencileri Gazze yararına kermes düzenledi
        Darende'de imam hatip öğrencileri Gazze yararına kermes düzenledi
        Deprem bölgesindeki yetim çocuklara giysi yardımı
        Deprem bölgesindeki yetim çocuklara giysi yardımı
        Malatya'da cinayet hükümlüsü yakalandı
        Malatya'da cinayet hükümlüsü yakalandı
        Malatya'da ruhsatsız 10 tüfek ele geçirildi
        Malatya'da ruhsatsız 10 tüfek ele geçirildi