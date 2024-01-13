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        Malatya'da teröre tepki Gazze'ye destek yürüyüşü düzenlendi

        Kahramanmaraş merkezli depremlerin etkilediği Malatya'da teröre tepki ve Gazze halkına destek olmak amacıyla yürüyüş ve basın açıklamaları düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.01.2024 - 19:08 Güncelleme: 13.01.2024 - 19:12
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        Malatya'da teröre tepki Gazze'ye destek yürüyüşü düzenlendi
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        Kahramanmaraş merkezli depremlerin etkilediği Malatya'da teröre tepki ve Gazze halkına destek olmak amacıyla yürüyüş ve basın açıklamaları düzenlendi.

        Soykan Parkı'nda toplanan sivil toplum kuruluşu üyeleri, "Şehitler ölmez vatan bölünmez", "Kahrolsun Siyonist PKK", "Hamas'a selam direnişe devam" sloganları atarak Malatya Park AVM önüne kadar yürüdü.

        TÜGVA Malatya İl Temsilcisi Mesut Demir, burada Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde bulunan üs bölgesine sızmaya çalışan teröristlerle güvenlik güçleri arasında çıkan çatışmada şehit olan askerlere Allah'tan rahmet, yaralılara şifalar dileyerek, terörü lanetledi.

        Emperyalistlerin maşası olan hainlerin kirli emellerine asla ulaşamayacakların vurgulayan Demir, şöyle konuştu:

        "Teröristlerin arkasındaki şer odaklarının tüm insanlık için bir tehdit olduğunu bir kere daha haykırıyoruz. Terör örgütlerini destekleyerek üzerimize salanlarla Gazze'de soykırım yapanlar aynı. Teröre, emperyalizme ve Gazze'deki işgale karşı tek ses olmak için bugün buradayız. İnsanlık, tarih boyunca gördüğü en büyük zulümlerden birine şahitlik ediyor. İsrail, kadın, çocuk, yaşlı ve sivil ayırt etmeksizin Gazze'de soykırım suçu işliyor. Yaşanan bu işgal ve soykırım, vicdan sahibi yürekleri kanatıyor, başta bölgemiz ve Orta Doğu olmak üzere tüm dünyanın huzuruna kast ediyor."

        İsrail'in 7 Ekim'den bu yana hastaneleri, ambulansları ve sağlık çalışanlarını hedef aldığını belirten Demir, Gazze'deki insani krizin hafifletilmesi için şehrin enerji ve temiz su ihtiyacının acil olarak karşılanması gerektiğini söyledi.

        Refah Sınır Kapısı'ndan da yeterli insani yardımın Gazze'ye girişine izin verilmediğini dile getiren Mesut Demir, Gazze'de ihtiyaç duyulan yardım malzemelerinin şehre girebilmesi için Refah Sınır Kapısı'nın bir an önce tamamen açılması gerektiğini belirtti.

        Uluslararası kuruluşlar, sivil toplum ve devletlerin işgalci İsrail'in zulümlerinin önüne geçmek için atılması gereken adımları acil bir şekilde atması gerektiğini kaydeden Demir, "Bir an önce İsrail saldırıları durdurulmalı ve acilen ateşkes sağlanmalıdır. Filistin'de on yıllardır zulmeden işgalci İsrail'e karşı gereken yaptırımlar derhal uygulanmalıdır. Bütün İslam ülkeleri ve halkları bir araya gelip tepkisini ortaya koymalıdır. İsrail, hukuksuz işgal hareketi ve katlettiği insanlar için uluslararası hukuk önünde ve tüm dünyanın vicdanında hapsedilmelidir." dedi.

        Konuşmanın ardından Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde bulunan üs bölgesine sızmaya çalışan teröristlerle güvenlik güçleri arasında çıkan çatışmada şehit olan askerler ve İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarında hayatlarını kaybedenler için gıyabi cenaze namazı kılındı, dua edildi.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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