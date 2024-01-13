Malatya'da PKK/KCK'ya yönelik operasyonda 4 şüpheli yakalandı
Malatya'da terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyonda 4 zanlı gözaltına alındı.
Malatya'da terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyonda 4 zanlı gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Terörle Mücadele ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, PKK/KCK'ya yönelik koordineli çalışmalar kapsamında 4 adrese operasyon düzenledi.
Operasyonda 4 şüpheli gözaltına alındı.
Aramalarda dijital materyaller, tabanca, tüfek, metal arama dedektörü ve tarihi eser niteliğinde olduğu değerlendirilen 29 obje ele geçirildi.
Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.
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