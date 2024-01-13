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        Malatya'da PKK/KCK'ya yönelik operasyonda 4 şüpheli yakalandı

        Malatya'da terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyonda 4 zanlı gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.01.2024 - 19:33 Güncelleme: 13.01.2024 - 19:33
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        Malatya'da PKK/KCK'ya yönelik operasyonda 4 şüpheli yakalandı
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        Malatya'da terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyonda 4 zanlı gözaltına alındı.

        İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Terörle Mücadele ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, PKK/KCK'ya yönelik koordineli çalışmalar kapsamında 4 adrese operasyon düzenledi.

        Operasyonda 4 şüpheli gözaltına alındı.

        Aramalarda dijital materyaller, tabanca, tüfek, metal arama dedektörü ve tarihi eser niteliğinde olduğu değerlendirilen 29 obje ele geçirildi.

        Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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