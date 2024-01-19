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        Malatya'da "örümcek adam" kıyafetli kişi depremzede çocukların yüzünü güldürdü

        Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'ta meydana gelen depremlerden etkilenen Malatya'da, "örümcek adam" kıyafetli kişi depremzede çocukların yüzünü güldürdü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.01.2024 - 17:05 Güncelleme: 19.01.2024 - 17:22
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        Malatya'da "örümcek adam" kıyafetli kişi depremzede çocukların yüzünü güldürdü
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        Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'ta meydana gelen depremlerden etkilenen Malatya'da, "örümcek adam" kıyafetli kişi depremzede çocukların yüzünü güldürdü.

        İzmir'den kente gelen Ayaz Koç, İnönü Caddesi'nde bir alışveriş merkezinde kostümü ve gösterisiyle depremzedelere moral verdi.

        Çocuklarla bazı yetişkinler, örümcek adam ile fotoğraf çektirdi.

        Koç, AA muhabirine, İzmir'de animasyon gösterileri yaptığını, 6 Şubat'ta meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından çocuklara moral vermek için deprem bölgelerinde gösteriler yaptığını anlattı.

        Koç, şöyle devam etti:

        "Depremden etkilenen 5 bölgede 50 gün kalarak insanlara moral oldum. Anne babalara teselli oldum, deprem o kadar kötüydü, keşke yaşanmasaydı. Adana, Malatya, Diyarbakır, Hatay ve Gaziantep'te kaldım. Orada yakınlarını kaybeden çocuklarla oyunlar oynadık. İnsanlar sevdi." diye konuştu.

        Koç, bir sonraki durağının Hatay olacağını sözlerine ekledi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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