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        Malatya'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 6 şüpheli tutuklandı

        Malatya'da uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda gözaltına alınan 7 şüpheliden 6'sı tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.01.2024 - 14:53 Güncelleme: 22.01.2024 - 15:01
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        Malatya'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 6 şüpheli tutuklandı
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        Malatya'da uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda gözaltına alınan 7 şüpheliden 6'sı tutuklandı.

        İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kentte "torbacı" olarak tabir edilen sokak satıcılarına yönelik operasyonlar düzenledi.

        Ekipler belirledikleri şüphelilerin üst, araç ve ikamet aramalarında, 16 bin 284 sentetik hap, bir miktar esrar, 1 hassas terazi, 1 ruhsatsız tabanca, 14 bin 135 yeşil reçeteye tabi hap, 1130 sentetik ecza maddesi ele geçirdi.

        Gözaltına alınan şüphelilerden R.E, A.U, M.G.K, R.K, C.K. ve B.B. emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları mahkemece tutuklanırken, İ.G. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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