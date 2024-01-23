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        Malatya Büyükşehir Belediyesi çağrı merkezi 2023'te 185 bin 726 kez arandı

        Malatya Büyükşehir Belediyesi çağrı merkezi geçen yıl 185 bin 726 kez arandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.01.2024 - 14:33 Güncelleme: 23.01.2024 - 14:33
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        Malatya Büyükşehir Belediyesi çağrı merkezi 2023'te 185 bin 726 kez arandı
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        Malatya Büyükşehir Belediyesi çağrı merkezi geçen yıl 185 bin 726 kez arandı.

        Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, vatandaşların belediyeye gelmeden istek, talep ve şikayetlerinin karşılanması amacıyla Büyükşehir Belediyesi Basın Yayın Şube Müdürlüğü bünyesinde faaliyet gösteren çağrı merkezi, istek, talep ve şikayetleri ilgili birimlere yönlendirerek kısa bir süre içerisinde sonuçlandırıyor.

        Geçen yıl çağrı merkezi 185 bin 726 kez aranırken, bu çağrılardan 22 bin 248'i ile ilgili olarak başvuru kaydı oluşturularak yönlendirme yapıldı. 1 yıl içerisinde yönlendirilen 22 bin 248 talebin ise 21 bin 149'u sonuçlandırılırken, diğer taleplerle ilgili süreç devam ediyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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