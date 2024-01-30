Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Malatya Haberleri

        Malatya'da İl Koordinasyon Kurulu toplantısı yapıldı

        Malatya'da, Vali Ersin Yazıcı başkanlığında İl Koordinasyon Kurulu ve İdare Şube Başkanları Toplantısı gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.01.2024 - 16:43 Güncelleme: 30.01.2024 - 16:43
        ABONE OL
        ABONE OL
        Malatya'da İl Koordinasyon Kurulu toplantısı yapıldı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Malatya'da, Vali Ersin Yazıcı başkanlığında İl Koordinasyon Kurulu ve İdare Şube Başkanları Toplantısı gerçekleştirildi.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, Malatya Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen toplantıya, Vali Yardımcısı Reşit Özer Özdemir, kurum ve kuruluşların yetkilileri, kaymakamlar ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri katıldı.

        Malatya'da devam eden projeler hakkında bilgi veren Vali Yazıcı, 2024 yılı yatırım programında toplam 776 kamu yatırım projesinin uygulandığını, projelerin 540'ının genel ve özel kuruluşlara ait olduğunu belirtti.

        Yazıcı, belediyeler tarafından yürütülen yatırım projesinin 236 olduğunu ifade etti.

        Proje bedelinin 43 milyar 151 milyon 518 bin lira olduğunu belirten Yazıcı, önceki yıllar harcamasının 5 milyar 462 milyon 330 bin lira, 2024 yılı ödeneğinin 17 milyar 321 milyon 899 bin lira olduğunu aktardı.

        Projelerin 96'sının konut olduğunu belirten Vali Yazıcı, kamu yatırımlarına ayrılan 17 milyar 321 milyon 899 bin lira ödeneğin 13 milyar 661 milyon 625 bin lirasının harcandığını belirtti.

        Daha sonra kurum ve kuruluşların yetkilileri, yürüttükleri yatırım projeleriyle ilgili sunum yaptı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Cumhurbaşkanı Erdoğan AK Parti'nin seçim beyannamesini açıkladı! İ
        Cumhurbaşkanı Erdoğan AK Parti'nin seçim beyannamesini açıkladı! İ
        Bakan Fidan'dan Montrö açıklaması
        Bakan Fidan'dan Montrö açıklaması
        Süper Lig'de 23. haftanın panoraması!
        Süper Lig'de 23. haftanın panoraması!
        James Webb 60 milyon ışık yılı uzaklıktaki galaksiyi görüntüledi
        James Webb 60 milyon ışık yılı uzaklıktaki galaksiyi görüntüledi
        Cedric Soares adım adım Aslan oluyor
        Cedric Soares adım adım Aslan oluyor
        18 yaşındaki Emre'nin kahreden ölümü!
        18 yaşındaki Emre'nin kahreden ölümü!
        Paşa'nın parlayan yıldızı!
        Paşa'nın parlayan yıldızı!
        İsrail'den Batı Şeria'da hastaneye baskın
        İsrail'den Batı Şeria'da hastaneye baskın
        Aslan Fransa'ya kanatlandı!
        Aslan Fransa'ya kanatlandı!
        En büyük tehlike! Yüzde 99’umuz onu soluyor
        En büyük tehlike! Yüzde 99’umuz onu soluyor
        Antakya nasıl yeniden ayağa kalkar?
        Antakya nasıl yeniden ayağa kalkar?
        Açlık ve yoksulluk sınırı belli oldu
        Açlık ve yoksulluk sınırı belli oldu
        Kilisedeki saldırı ile ilgili sıcak gelişme!
        Kilisedeki saldırı ile ilgili sıcak gelişme!
        Henüz 6 yaşında... Ödevini yapıp gaza basıyor!
        Henüz 6 yaşında... Ödevini yapıp gaza basıyor!
        "260 milyon lira dağıttık"
        "260 milyon lira dağıttık"
        Okan Buruk transferde isim verdi!
        Okan Buruk transferde isim verdi!
        Aşı uyarısı! "Çok gebe kayıplarımız oldu" diye duyurdu!
        Aşı uyarısı! "Çok gebe kayıplarımız oldu" diye duyurdu!
        Maldivler'de vekillerin yumruk yumruğa kavgası
        Maldivler'de vekillerin yumruk yumruğa kavgası
        Durdurma davası yeni boyut kazandı
        Durdurma davası yeni boyut kazandı
        Şubatta doğalgaza zam gelecek mi?
        Şubatta doğalgaza zam gelecek mi?

        Benzer Haberler

        Malatya'da polislerden depremzede çocuklara tiyatro gösterisi
        Malatya'da polislerden depremzede çocuklara tiyatro gösterisi
        Malatya'da FETÖ hükümlüsü yakalandı
        Malatya'da FETÖ hükümlüsü yakalandı
        Hekimhan Belediye Başkanı Turan Karadağ CHP'den istifa etti
        Hekimhan Belediye Başkanı Turan Karadağ CHP'den istifa etti
        Malatya'da kızartmalık katı ve sıvı yağlara yönelik denetim yapıldı
        Malatya'da kızartmalık katı ve sıvı yağlara yönelik denetim yapıldı
        Hekimhan Belediye Başkanı Karadağ, CHP´den istifa etti
        Hekimhan Belediye Başkanı Karadağ, CHP´den istifa etti
        Malatya'da ağır hasarlı binaların yıkımı sürüyor
        Malatya'da ağır hasarlı binaların yıkımı sürüyor