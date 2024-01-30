Malatya'da İl Koordinasyon Kurulu toplantısı yapıldı

Malatya'da, Vali Ersin Yazıcı başkanlığında İl Koordinasyon Kurulu ve İdare Şube Başkanları Toplantısı gerçekleştirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Malatya Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen toplantıya, Vali Yardımcısı Reşit Özer Özdemir, kurum ve kuruluşların yetkilileri, kaymakamlar ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri katıldı.

Malatya'da devam eden projeler hakkında bilgi veren Vali Yazıcı, 2024 yılı yatırım programında toplam 776 kamu yatırım projesinin uygulandığını, projelerin 540'ının genel ve özel kuruluşlara ait olduğunu belirtti.

Yazıcı, belediyeler tarafından yürütülen yatırım projesinin 236 olduğunu ifade etti.

Proje bedelinin 43 milyar 151 milyon 518 bin lira olduğunu belirten Yazıcı, önceki yıllar harcamasının 5 milyar 462 milyon 330 bin lira, 2024 yılı ödeneğinin 17 milyar 321 milyon 899 bin lira olduğunu aktardı.

Projelerin 96'sının konut olduğunu belirten Vali Yazıcı, kamu yatırımlarına ayrılan 17 milyar 321 milyon 899 bin lira ödeneğin 13 milyar 661 milyon 625 bin lirasının harcandığını belirtti.

Daha sonra kurum ve kuruluşların yetkilileri, yürüttükleri yatırım projeleriyle ilgili sunum yaptı.