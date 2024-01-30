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        Malatya'da 31 kilo 950 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi

        Malatya'da 31 kilo 950 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi, gözaltına alınan 4 şüpheli tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.01.2024 - 18:29 Güncelleme: 30.01.2024 - 18:29
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        Malatya'da 31 kilo 950 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi
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        Malatya'da 31 kilo 950 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi, gözaltına alınan 4 şüpheli tutuklandı.

        İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, doğu illerinden batı illerine uyuşturucu madde sevkiyatı yapılacağı bilgisi üzerine harekete geçti.

        Ekiplerce durdurulan 2 araçta yapılan aramalarda, 2 valiz içerisinde 72 paket halinde 31 kilo 950 gram sentetik uyuşturucu ile 1 ruhsatsız tabanca ve 11 mermi ele geçirdi.

        Olayla ilgili gözaltına alınan Ö.K, F.C, S.K. ve H.B, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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