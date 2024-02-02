Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Malatya Haberleri

        İnönü Üniversitesi depremin yaralarını sarıyor

        Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremlerin etkilediği Malatya'da, depremin hasar verdiği kurumlardan İnönü Üniversitesinde bir yandan hasarlı yapılar yıkılırken, yeni binaların yapımı için de çalışmalar sürüyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.02.2024 - 10:39 Güncelleme: 02.02.2024 - 11:42
        ABONE OL
        ABONE OL
        İnönü Üniversitesi depremin yaralarını sarıyor
        ABONE OL
        ABONE OL

        Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremlerin etkilediği Malatya'da, depremin hasar verdiği kurumlardan İnönü Üniversitesinde bir yandan hasarlı yapılar yıkılırken, yeni binaların yapımı için de çalışmalar sürüyor.

        1975 yılında kurulan ve yaklaşık 40 bin öğrencisi bulunan üniversitede hasar alan fakülte ve idari binaların yıkımına devam ediliyor. Üniversite yönetimi, yıkılan yapıların yerine yapılacak yeni binaların proje çalışmalarını sürdürüyor.

        Rektör Prof. Dr. Ahmet Kızılay, AA muhabirine, 6 Şubat depremlerinin Malatya'yı da etkilediğini söyledi.

        Üniversite binalarının da depremde hasar aldığını, 20 binanın ağır hasarlı olduğunu belirten Kızılay, "Bu 20 binanın 12'sinin yıkımı tamamlandı, 8'inde yıkım devam ediyor. Bunlar da birkaç aya kadar tamamlanacak. Dolayısıyla 20 binamız, yaklaşık 90 bin metrekare kapalı alanımız ki bu binalar 35 yaş ve üstünde, kampüsümüzün ilk binaları. Bunlar o dönemin kurallarına göre yapıldığı için bugünkü deprem kurallarına göre de artık özellikleri itibarıyla eğitimi sürdüremeyeceğimiz binalardı." dedi.

        Kızılay, 6 Şubat'tan sonra bahar döneminde online eğitime geçtiklerini, güz yarıyılına yüz yüze eğitimle başladıklarını vurgulayarak, ilk dönemi yüz yüze tamamladıklarını, şimdiyse final sınavlarının yapıldığını kaydetti.

        Deprem döneminde kendi asli işlerinin yanı sıra kente de önemli katkı vererek bu büyük afeti yönetmek ve en az hasarla atlatmak üzere çalıştıklarını belirten Kızılay, şöyle konuştu:

        "Bu afetin bir yıl içinde yaralarını da sarmaya başladık. Kampüsümüzde 800 civarında gerek konteyner gerek vagon evde kendi akademik ve idari personelimiz kalıyor. Ayrıca yine kampüsümüzde şehrin en büyük konteyner kentlerinden birinin alanını da AFAD'a verdik, AFAD yaptı. Orada da 10 binin üzerinde insan kalıyor. Orayı AFAD yönetiyor ama diğer 800 civarında konteyner kent ve vagon ev grubu da üniversitemizin sorumluluğunda. Yurtlarımızın hepsi sağlam, öğrencilerimiz orada kalıyor. Üniversitemizin hali hazırda kullandığı eğitim öğretim binaları tümüyle sağlam, hastanelerimiz sağlam. Dolayısıyla depreme dayanıksız olanları eledikten sonra geriye kalan binalarımızda eğitim öğretim yüz yüze devam etti. Böylece bir yılı tamamladık."

        - Diş Hastanesi birkaç ay içinde açılacak

        Depremin ikinci yılında yeniden yapılaşma dönemine geçeceklerini kaydeden Kızılay, "Kaybettiğimiz fakülte binalarımızı, laboratuvarlarımızı yeniden yapmaya başladık. Hayırseverimiz Bayram Kızılaslan, bize 2 bin metrekarenin üzerinde araştırma laboratuvarı yapıyor. Yine bizim kendi 2024 yılı yatırım bütçemizle merkezi derslik binamızı yapacağız. Öğrenci yemekhanesi, diğer adıyla mediko sosyal binası depremde tümüyle hasar gören binamızdı, bu yıl yapımına başlayacağız." dedi.

        Daha önce yapımına başladıkları ve sonuna geldikleri Diş Hastanesini de birkaç ay içinde açacaklarını belirten Kızılay, 20 bin metrekarenin üzerinde kapalı alana sahip çok güzel hastane olduğunu söyledi.

        Deprem sonrası kampüste yeniden bir ihya, dinamizm, yenilenme çalışması başlattıklarını, daha önce yerleşkede hizmet sunan bir özel okulun kent merkezine taşınması üzerine bu okulun hasarsız binalarını da üniversite olarak hizmete alacaklarını dile getiren Kızılay, depremin ikinci yılında artık eskisinden daha güçlü çalışmalarını sürdüreceklerini belirtti.

        Kızılay, depremlerde 65 öğrencilerini, 7 akademik ve idari personeli kaybettiklerini, çalışan ve öğrencilerinin çok sayıda yakınının da vefat ettiğini aktararak, sözlerini şöyle tamamladı:

        "Bütün kayıplarımıza Allah'tan rahmet diliyorum, mekanları cennet olsun. Onları bir taraftan toprağa gömdük ama bir taraftan yüreğimize gömdük. Bu deprem bize şunu bir kez daha gösterdi ki bütün şehrimizi depreme dirençli kılmak zorundayız. Onun için de üniversitede en ufak orta hasarlı mı, ağır hasarlı mı diye tereddüt ettiğimiz binalar olduysa tereddüdün ağır kısmına yöneldik ki kalan binalarımızdan emin olalım. Ekiplerimiz, bütün inceleme ve ölçümlerimizde bu hassasiyetle çalıştı. Yine güçlendirme ihtiyacı duyduğumuz binamız konusunda da güçlendirme çalışmalarını başlattık."

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri

        İzmir'de taksiciler konvoy yaptı
        İzmir'de taksiciler konvoy yaptı
        Bakan Şimşek'ten gençlere 'kara para' uyarısı
        Bakan Şimşek'ten gençlere 'kara para' uyarısı
        'Üşümesin' diye aldığı yolcu vurdu! "Bazı insanlara güvenme!"
        'Üşümesin' diye aldığı yolcu vurdu! "Bazı insanlara güvenme!"
        İhracatta ocak rekoru
        İhracatta ocak rekoru
        Bakan Yerlikaya depremin bilançosunu açıkladı
        Bakan Yerlikaya depremin bilançosunu açıkladı
        Palalı Sabri silahlı saldırıda öldürüldü!
        Palalı Sabri silahlı saldırıda öldürüldü!
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        Almanya'da döner krizi: Fiyat artışı Meclis gündeminde
        Almanya'da döner krizi: Fiyat artışı Meclis gündeminde
        Cimbom'un yeni golcüsü!
        Cimbom'un yeni golcüsü!
        Otomotiv pazarı yıla rekorla başladı
        Otomotiv pazarı yıla rekorla başladı
        Süper Lig'de transfer şov
        Süper Lig'de transfer şov
        Telefonunu götürene menemen yapacak
        Telefonunu götürene menemen yapacak
        Ödeme krizi çıktı, transfer iptal oldu
        Ödeme krizi çıktı, transfer iptal oldu
        Dönüş saati belli oldu
        Dönüş saati belli oldu
        "Türk insanı beni sahiplendi"
        "Türk insanı beni sahiplendi"
        İşte Buruk'un Samsunspor 11'i!
        İşte Buruk'un Samsunspor 11'i!
        Ortak noktaları aşk
        Ortak noktaları aşk
        Avrupa'da çiftçiler sokakta! Ne istiyorlar?
        Avrupa'da çiftçiler sokakta! Ne istiyorlar?
        İşsizlik ödeneğinde arabulucu tutanağı
        İşsizlik ödeneğinde arabulucu tutanağı
        Türkiye'nin hikayesi ne?
        Türkiye'nin hikayesi ne?

        Benzer Haberler

        6 ŞUBAT DEPREMLERİNİN BİRİNCİ YILI - Depremde yola savrulan cep telefonu sa...
        6 ŞUBAT DEPREMLERİNİN BİRİNCİ YILI - Depremde yola savrulan cep telefonu sa...
        6 ŞUBAT DEPREMLERİNİN BİRİNCİ YILI - Depremzede itfaiyeciler enkazda kalmal...
        6 ŞUBAT DEPREMLERİNİN BİRİNCİ YILI - Depremzede itfaiyeciler enkazda kalmal...
        6 ŞUBAT DEPREMLERİNİN BİRİNCİ YILI - Çarklar dönecek, Malatya ayağa kalkaca...
        6 ŞUBAT DEPREMLERİNİN BİRİNCİ YILI - Çarklar dönecek, Malatya ayağa kalkaca...
        6 ŞUBAT DEPREMLERİNİN BİRİNCİ YILI - Depremzede besiciler hayvan sayısını a...
        6 ŞUBAT DEPREMLERİNİN BİRİNCİ YILI - Depremzede besiciler hayvan sayısını a...
        Malatya'da metruk bina çöktü
        Malatya'da metruk bina çöktü
        TOKİ Başkanı Bulut, Malatya'da incelemelerde bulundu
        TOKİ Başkanı Bulut, Malatya'da incelemelerde bulundu