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        6 ŞUBAT DEPREMLERİNİN BİRİNCİ YILI - Çarklar dönecek, Malatya ayağa kalkacak

        GÖKSEL YILDIRIM/ERHAN CİHAN ÜNAL - Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Malatya Şube Başkanı Yunus Akçin, depremden etkilenen kentin tekrar ayağa kaldırılması için organize sanayi bölgelerinde üretimin devam ettirilmesi gerektiğini söyledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.02.2024 - 11:08 Güncelleme: 02.02.2024 - 11:08
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        6 ŞUBAT DEPREMLERİNİN BİRİNCİ YILI - Çarklar dönecek, Malatya ayağa kalkacak
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        GÖKSEL YILDIRIM/ERHAN CİHAN ÜNAL - Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Malatya Şube Başkanı Yunus Akçin, depremden etkilenen kentin tekrar ayağa kaldırılması için organize sanayi bölgelerinde üretimin devam ettirilmesi gerektiğini söyledi.

        Akçin, 6 Şubat'ta meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerin birinci yılı dolayısıyla AA muhabirine değerlendirmede bulundu.

        Depremin ardından yaşanan artçı sarsıntılar nedeniyle binaların yeniden kontrol edildiğini belirten Akçin, bu sürecin kentteki yıkım çalışmalarını uzattığını dile getirdi.

        Akçin, depremin ardından gelen ilk bir aylık sürecin arama-kurtarma çalışmalarıyla geçtiğini, takip eden aylarda diğer ihtiyaçların giderilmeye çalışıldığını ifade etti.

        Depremin 6. ayından sonra iş yerleri için alanlar oluşturulduğunu ve konteyner kentlerin kurulduğunu anlatan Akçin, bazı işletmelerin buralara yerleştirildiğini ve bu alanlara hala talep olduğunu bildirdi.

        Akçin, şehir merkezindeki esnafın depremden çok etkilendiğine işaret ederek, "Esnafımız hayata tutunmaya çalışıyor. Bununla ilgili desteklemeler var ama yeterli mi, değil. Çünkü bütün sermayesi dükkanları içinde olan esnaflarımız var. Üretim yapmayan, gündelik çalışan esnaflarımız var. Bunlara mutlak suretle desteğin artırılması gerekiyor." dedi.

        - Yüksek kira artışı ve personel sorunu

        Malatya'da sanayi sitesi planının en son 1978'de yapıldığına dikkati çeken Akçin, şu değerlendirmelerde bulundu:

        "Depremle beraber Altay Kışlası'na sanayi sitesi ihalesi yapıldı, şu anda devam ediyor. Depremle beraber oluşan ihtiyaçları karşılamamız için sanayi sitelerinin hepsini doldurmamız ve sayılarını artırmamız lazım. Küçük çapta üretim yapan işletmelerimiz buraya yerleşsin. Çünkü Malatya'da kiralar, yer sıkıntısı yüzünden, fahiş arttı."

        Personel konusunda ciddi sıkıntılar olduğunu ifade eden Akçin, sorunun çözülmesi için işsizlere eğitim verilmesi veya kontrollü şekilde dışarıdan personel alımı yapılması gerektiğini söyledi. Akçin, çalışmak isteyenlerin ekonomiye kazandırılması gerektiğini de belirtti.

        Depremin ardından Malatya'daki nitelikli birçok insanın göç ettiğine dikkati çeken Akçin, şunları kaydetti:

        "Bu göçlerin geri gelebilmesi için personelimize TOKİ'de öncelik verilmesi gerekli. Çalışanlarımıza öyle bir imtiyaz tanınmalı. Çünkü şehir merkezinde hizmet sektörü yıkıldı ama organize sanayi bölgelerimiz sağlam. Organize sanayi bölgelerinde üretimi devam ettirmemiz lazım ki şehri tekrardan yapılandıralım, tekrar ayağa kaldıralım. Sadece kamu kaynakları ile bunu yapmamız mümkün değil. Bizim tekrar üretimi devam ettirmemiz, ihracatımızı artırmamız lazım. Bu ihracatla birlikte de üretimi artırmamız lazım ki ekonomi bir yandan kendi döngüsü içinde binalar yapmaya başlasın. Ekonomi çarklarını çevirmezsek bu şehri ayağa kaldırmamız mümkün değil."

        - "İhtiyaç duyulan malzemeler Malatya'da da üretilmeli"

        Akçin, Malatya'da konut ihtiyacının hızlı şekilde karşılanması için özel sektörün de devreye girmesi gerektiğini ifade etti.

        Malatya ekonomisinde önemli bir yer tutan kuru kayısı üretimindeki azalma nedeniyle ihracatta geçen yıl düşüş yaşandığını dile getiren Akçin, "Kuru kayısı bizim dünya markamız, 115 ülkeye gönderiyoruz. Kuru kayısı işletmelerimizde herhangi bir sıkıntı yok. Ürün olduğu sürece üretimi rahat yapıyoruz." diye konuştu.

        Yunus Akçin, inşaat sektörünün ihtiyaç duyduğu malzemelerin Malatya'da da üretilmesinin şehir ekonomisine katkı sağlayacağının altını çizdi.

        Akçin, depremden etkilenen kent esnafının "ticari enkaz"ın da kalması durumunda şehrin ayağa kalkamayacağını sözlerine ekledi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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