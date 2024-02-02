Ticaret Bakanı Ömer Bolat, ocak ayı dış ticaret rakamlarını açıkladı: (1) Ticaret Bakanı Ömer Bolat, "Ocakta ihracatımız geçen yılın aynı ayına göre yüzde 3,6 artarak 20 milyar 28 milyon dolar oldu. Tarihimizin en yüksek ocak ayı ihracat rekorunu kırdık." dedi.

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, "Ocakta ihracatımız geçen yılın aynı ayına göre yüzde 3,6 artarak 20 milyar 28 milyon dolar oldu. Tarihimizin en yüksek ocak ayı ihracat rekorunu kırdık." dedi.

Bakan Bolat, Malatya'daki bir otelde ocak ayına ait dış ticaret rakamlarının açıklandığı toplantıda, 1 yıl önce "asrın felaketi" olarak kabul edilen büyük bir deprem yaşadıklarını, 11 ili kapsayan depremde 50 binden fazla vatandaşın hayatını kaybetmesinin üzüntüsü içerisinde olduklarını söyledi.

Depremde yaşamını yitirenlere Allah'tan rahmet dileyen Bolat, hükümetin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında depremin ilk saatlerinden itibaren enkazın kaldırılması, insanların kurtarılması, barınma sorunlarının giderilmesi, ekonomik hayatın yeniden başlaması gibi konularda çok hızlı bir şekilde harekete geçtiğini ifade etti.

Bolat, hasar tespit çalışmalarından sonra yapılan ihalelerle depremle alakalı yeniden yapılanma, imar ve inşaat faaliyetlerinin çok hızlı şekilde devam ettiğini dile getirerek, "11 şehrimizde tam 930 şantiyede, 110 bin 450 çalışma arkadaşımızla kalıcı konutların inşası ve şehirlerimizin yeniden imarı için gece gündüz demeden büyük bir çalışmamız devam etmektedir. Bu vesileyle şu ana kadar tamamlanan 46 bin konutun teslimatı, kura çekimleriyle bugünlerde Sayın Cumhurbaşkanımızın da katılacağı toplantılarda sahiplerine teslim edilecek ve diğer hak sahipleri de inşallah en kısa sürede tamamlanacak kalıcı konutlar ve iş yerlerine sahip olacaklar." diye konuştu.

Her ay başında yaptıkları dış ticaret verilerini açıklama programını Malatya'da yapmaya karar verdiklerini kaydeden Bolat, dünya genelinde son 40 yıldır görülmeyen büyük bir enflasyon patlamasının meydana geldiğini anlattı.

Bakan Bolat, şöyle devam etti:

"Kovid, Rusya-Ukrayna Savaşı gerek bizim yaşadığımız deprem gerek piyasalardaki tedarik sıkıntıları, lojistik sıkıntıları ve ürün kesintileri gibi nedenlerle olan bu süreçte Türkiye'miz 4 saatlik mesafede yaklaşık 1,4 milyarlık bir nüfusa hitap ederek, 8,5 trilyon dolarlık bir ticaretin döndüğü piyasalarda bir yıldız gibi parladı. 2023 yılı bu hızlı çıkıştan sonra dünyadaki parasal sıkılaşma nedeniyle talebin düştüğü, ekonomik büyümelerin durgunluğa doğru gerilediği bir dönem olarak geride kaldı ve dünya ekonomisindeki büyüme oranı da OECD verilerine göre yüzde yıllık 3,3'ten yüzde 2,9'a geriledi, küresel ihracat ise yüzde 5 civarında bir gerileme kaydetti. İhracatımızın yüzde 41,5'unu yaptığımız Avrupa Birliği pazarlarında ise onların ithalatlarında yüzde 15-17 civarında 2023 yılında bir gerileme kaydetti. Buna rağmen hamdolsun Türkiye ekonomisi gerek iç pazardaki canlılık gerekse ihracattaki olumlu ivmenin devam etmesi nedeniyle ilk 9 ayı yüzde 4,7'lik bir büyümeyle kapattı ve milli gelirimiz yıllıklandırılmış bazda 1 trilyon 75 milyar dolara yükseldi ve 12 aylık veriler 1 martta açıklandığı zaman TÜİK tarafından inşallah 1,1 trilyon doları görmeyi de tahmin ediyoruz, ümit ediyoruz."

- "Cumhuriyet tarihimizin ihracat rekorunu kırdık"

Türkiye'nin küresel ihracattan aldığı payın yüzde 1,06'ya yükseldiğini vurgulayan Bolat, "Hem bizim ihracat artışımız hem de küresel ticarette 32,5 trilyon dolardan 31 trilyon dolara dünya ticareti geriledi, bizim payımız yükseldi. Depremden dolayı 6 milyar dolarlık bir ihracat kaybı yaşadık ama buna rağmen hamdolsun Türkiye olarak biz 1 ay önce TİM ile beraber Cumhurbaşkanımızın yıllık değerlendirme toplantısında açıkladığı üzere 255,8 milyar dolarla Cumhuriyet tarihimizin ihracat rekorunu kırdık, yüzde 0,64 bir büyümeydi. İthalatta gerileme, dış ticaret açığında gerileme, ihracatın ithalatı karşılama oranında artış kaydettik." şeklindeki değerlendirmelerde bulundu.

- "Tarihimizin en yüksek ocak ayı ihracat rekorunu kırdık"

Bakan Bolat, bu olumlu tablonun ocak ayında da devam ettiğini belirterek, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Ocak ayın ilk 4 gününde hemen hemen çok az küresel siparişler olduğu halde ki bu normaldir işte uzayan yılbaşı tatili, kapalı iş yerleri faktöründen dolayı ama buna rağmen şimdi açıklamak istiyorum. Ocakta ihracatımız geçen yılın aynı ayına göre yüzde 3,6 artarak 20 milyar 28 milyon dolar oldu. Tarihimizin en yüksek ocak ayı ihracat rekorunu kırdık.

Yine güzel bir rakam vereceğim. Son 12 aylık ihracatımız da 256,5 milyar dolara yükseldi. Yani aralık sonunda kırdığımız 255,8 milyar dolarlık ihracatın üstüne 700 milyon dolar daha ekledik, yeni rekorumuz 256,5 milyar dolar oldu. İthalata bakalım, biz ithalatı da söylüyoruz hiç çekinmiyoruz açığı da söylüyoruz dış ticaret açığını. İthalatta daha güzel bir haber var, ithalatımız da ocak ayında yüzde 22'lik bir azalışla 26 milyar 201 milyon dolara gerileme kaydedildi. Bunun en önemli sebepleri arasında bizim hükümetimiz 3 Haziran tarihinde kurulduktan sonra hükümet olarak aldığımız tedbirler, özellikle ithalatta ülkemize yönelik haksız ticari uygulamalar ve damping uygulamalarına karşı getirdiğimiz tedbirler, enerji fiyatlarındaki dünya piyasalarındaki stabil durum ve de özellikle 2023'te otomotiv ve altın ithalatındaki aşırı artışa karşı yılın ikinci yarısında uyguladığımız tedbirlerden sonraki azalmadan kaynaklanmaktadır. Bu şekilde arkadaşlar ocak ayında dış ticaret açığımız da yüzde 57'lik bir gerileme kaydedildi bir önceki yılın aynı ayına göre. Yani ocak ayı dış ticaret açığımız 6,2 milyar dolara indi ihracatın ithalatı karşılama oranı da 18,9 puanlık bir artışla geçen yıla göre bu yıl ocak ayında yüzde 76,4'e yükseldi."

(Sürecek)