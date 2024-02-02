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        Malatya'da kuşlar için doğaya yem bırakıldı

        Malatya'da jandarma ekipleri, 2 Şubat Dünya Sulak Alanlar Günü'nde kuşlar için doğaya yem bıraktı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.02.2024 - 17:42 Güncelleme: 02.02.2024 - 17:42
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        Malatya'da kuşlar için doğaya yem bırakıldı
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        Malatya'da jandarma ekipleri, 2 Şubat Dünya Sulak Alanlar Günü'nde kuşlar için doğaya yem bıraktı.

        İl Jandarma Komutanlığı Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Çevre Doğa ve Hayvanları Koruma Timi ile Doğa Koruma ve Milli Parklar Malatya Şube Müdürlüğü personeli, Karakaya Baraj Gölü bölgesinde yem bulmakta güçlük çeken kuşlar için yem bıraktı.

        Ekiplerin bu tür faaliyetleri sürdüreceği belirtildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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