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        Malatya'da gençlik merkezinden depremzede çocuklara moral desteği

        Malatya Süleyman Bulut Gençlik Merkezi, depremlerinden etkilenen çocukların moral ve motivasyonlarını arttırmak amacıyla çeşitli etkinlikler gerçekleştiriyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.02.2024 - 12:09 Güncelleme: 03.02.2024 - 12:11
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        Malatya'da gençlik merkezinden depremzede çocuklara moral desteği
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        Malatya Süleyman Bulut Gençlik Merkezi, depremlerinden etkilenen çocukların moral ve motivasyonlarını arttırmak amacıyla çeşitli etkinlikler gerçekleştiriyor.

        Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından Beydağı Geçici Barınma Merkezi'nde 6 Şubat depremlerinin 28. günü oluşturulan Süleyman Bulut Gençlik Merkezi, faaliyetlerine devam ediyor.

        Merkez müdürü Doç. Dr. Abdullah Doğan, 670 metrekare prefabrik yapılardan oluşan gençlik merkezinin, müzik, resim, akıl ve zeka oyunları atölyeleri, kütüphane, oyun alanları ve spor salonlarından oluştuğunu söyledi.

        Doğan, depremzedelere psikososyal destek vermek amacıyla kurulan merkezde, gitar, bağlama, keman, takı tasarım, resim, akıl zeka oyunları, değerler eğitimi, spor faaliyetlerinin yanı sıra bağımlılıkla mücadele ve ilk yardım eğitimleri verdiklerini belirterek, ayrıca merkezde psikolog ve sosyal çalışmacılarında görev yaptığını ifade etti.

        Depremden etkilenen gençlerin her zaman yanlarında olduklarını aktaran Doğan, gençlere ve ailelerine yönelik faaliyetlerin artarak devam edeceğini kaydetti.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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