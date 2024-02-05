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        Malatya Valiliğinden stadyumda yıpranan ve yırtılan Atatürk posteriyle ilgili açıklama:

        Malatya Valiliği, Yeni Malatya Stadyumu tribünündeki Atatürk posterinin yıpranarak yırtılması ve değiştirilmemesiyle ilgili inceleme ve idari tahkikatın başlatıldığını bildirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.02.2024 - 16:26 Güncelleme: 05.02.2024 - 16:26
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        Malatya Valiliğinden stadyumda yıpranan ve yırtılan Atatürk posteriyle ilgili açıklama:
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        Malatya Valiliği, Yeni Malatya Stadyumu tribünündeki Atatürk posterinin yıpranarak yırtılması ve değiştirilmemesiyle ilgili inceleme ve idari tahkikatın başlatıldığını bildirdi.

        Valilikten yapılan açıklamada, bazı basın yayın organları ve sosyal medya hesaplarında, "Yeni Malatya Stadı'nda skandal görüntü" başlıklı haberlerin yer aldığı belirtildi.

        Açıklamada, "Yeni Malatya Stadyumu tribününde asılı bulunan Atatürk posterinin yıpranarak yırtılması ve değiştirilmemesi nedeniyle sorumlular hakkında Valiliğimizce gerekli inceleme ve idari tahkikat başlatılmıştır." ifadesi kullanıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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