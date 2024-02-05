Malatya'da 6 Şubat depremlerinin birinci yılı dolayısıyla eğitime yarın ara verildi

Malatya Valiliği, Kahramanmaraş merkezli depremlerin birinci yılı dolayısıyla eğitim öğretime yarın ara verildiğini bildirdi.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, depremlerin yıl dönümü nedeniyle anma programları düzenleneceği belirtilerek, şu ifadelere yer verildi:

"İlimizde düzenlenecek anma programı, vatandaşlarımız tarafından yapılacak kabristan ve taziye ziyaretleri dolayısıyla yoğunluk oluşabileceği değerlendirildiğinden, ilimiz genelinde resmi ve özel ilk ve orta dereceli okullarda eğitim öğretime 6 Şubat 2024 tarihinde bir gün ara verilmiştir. Ayrıca, anma programları ve kabristan ziyaretlerine katılacak kamu kurum ve kuruluşlarımızda çalışan personellerimize kamu hizmetini aksatmayacak şekilde kurum yöneticileri tarafından gerekli tedbirler alınarak her türlü kolaylık sağlanacaktır."