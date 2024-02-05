Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Malatya Haberleri

        Malatya'da 6 Şubat depremlerinin birinci yılı dolayısıyla eğitime yarın ara verildi

        Malatya Valiliği, Kahramanmaraş merkezli depremlerin birinci yılı dolayısıyla eğitim öğretime yarın ara verildiğini bildirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.02.2024 - 20:41 Güncelleme: 05.02.2024 - 20:41
        ABONE OL
        ABONE OL
        Malatya'da 6 Şubat depremlerinin birinci yılı dolayısıyla eğitime yarın ara verildi
        ABONE OL
        ABONE OL

        Malatya Valiliği, Kahramanmaraş merkezli depremlerin birinci yılı dolayısıyla eğitim öğretime yarın ara verildiğini bildirdi.

        Valilikten yapılan yazılı açıklamada, depremlerin yıl dönümü nedeniyle anma programları düzenleneceği belirtilerek, şu ifadelere yer verildi:

        "İlimizde düzenlenecek anma programı, vatandaşlarımız tarafından yapılacak kabristan ve taziye ziyaretleri dolayısıyla yoğunluk oluşabileceği değerlendirildiğinden, ilimiz genelinde resmi ve özel ilk ve orta dereceli okullarda eğitim öğretime 6 Şubat 2024 tarihinde bir gün ara verilmiştir. Ayrıca, anma programları ve kabristan ziyaretlerine katılacak kamu kurum ve kuruluşlarımızda çalışan personellerimize kamu hizmetini aksatmayacak şekilde kurum yöneticileri tarafından gerekli tedbirler alınarak her türlü kolaylık sağlanacaktır."

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri

        Eşi ve kayınpederini vurup kendi canına kıydı
        Eşi ve kayınpederini vurup kendi canına kıydı
        Prof. Görür: Doğu Anadolu Fayı'na dikkat
        Prof. Görür: Doğu Anadolu Fayı'na dikkat
        Darp edilen müzisyen nişanlısının kollarında can verdi!
        Darp edilen müzisyen nişanlısının kollarında can verdi!
        Dursun Özbek'ten flaş açıklamalar!
        Dursun Özbek'ten flaş açıklamalar!
        Kilisedeki saldırıda flaş ayrıntı!
        Kilisedeki saldırıda flaş ayrıntı!
        Zelenskiy, Genelkurmay Başkanı'nı görevden alacak
        Zelenskiy, Genelkurmay Başkanı'nı görevden alacak
        Piyasalar yeni TCMB Başkanı Fatih Karahan'ı nasıl karşıladı?
        Piyasalar yeni TCMB Başkanı Fatih Karahan'ı nasıl karşıladı?
        Nişanlısının eski erkek arkadaşı kalbinden vurdu!
        Nişanlısının eski erkek arkadaşı kalbinden vurdu!
        Esra Şaşmaz ile Masal Zamanı: Uçan Balıklar
        Esra Şaşmaz ile Masal Zamanı: Uçan Balıklar
        Kirada tavan zam oranı belli oldu
        Kirada tavan zam oranı belli oldu
        Taksici katilinin cezaevinde saldırıya uğradığı iddiasıyla ilgili açıklama!
        Taksici katilinin cezaevinde saldırıya uğradığı iddiasıyla ilgili açıklama!
        Çöp ev kâbusundaki çocuk yeniden devlet korumasında!
        Çöp ev kâbusundaki çocuk yeniden devlet korumasında!
        Dünya endişeli! Kanser vakaları giderek artıyor
        Dünya endişeli! Kanser vakaları giderek artıyor
        Yaylanın görüntülerini sosyal medyada paylaştı... Uçuruma yuvarlandı!
        Yaylanın görüntülerini sosyal medyada paylaştı... Uçuruma yuvarlandı!
        6 Şubat'ta 1400 kişi can vermişti! İşte Ebrar Sitesi'nin yıkım anı!
        6 Şubat'ta 1400 kişi can vermişti! İşte Ebrar Sitesi'nin yıkım anı!
        Ocak enflasyonu açıklandı
        Ocak enflasyonu açıklandı
        Algı davası
        Algı davası
        Sahalar için start verildi
        Sahalar için start verildi
        Deepfake video ile dolandırdılar!
        Deepfake video ile dolandırdılar!
        9 ayda kaskodan 21.8 milyar lira kâr
        9 ayda kaskodan 21.8 milyar lira kâr

        Benzer Haberler

        Malatya'da okullar 6 Şubat'ta tatil edildi
        Malatya'da okullar 6 Şubat'ta tatil edildi
        Malatya Valiliğinden olası etkinlik ve eylem açıklaması
        Malatya Valiliğinden olası etkinlik ve eylem açıklaması
        6 Şubat depremlerinde 600 vatandaşı enkazdan çıkardılar
        6 Şubat depremlerinde 600 vatandaşı enkazdan çıkardılar
        Malatya'da konteyner kentte Türk Kızılay 100. Yıl Kütüphanesi açıldı
        Malatya'da konteyner kentte Türk Kızılay 100. Yıl Kütüphanesi açıldı
        Malatya Valiliğinden stadyumda yıpranan ve yırtılan Atatürk posteriyle ilgi...
        Malatya Valiliğinden stadyumda yıpranan ve yırtılan Atatürk posteriyle ilgi...
        Depremden etkilenen Malatya afetin 1. yılında görüntülendi
        Depremden etkilenen Malatya afetin 1. yılında görüntülendi