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        Bakan Ersoy, Malatya'da depremde hayatını kaybedenlerin mezarlarını ziyaret etti

        Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Malatya'da mezarlık ziyareti gerçekleştirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.02.2024 - 09:52 Güncelleme: 06.02.2024 - 10:13
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        Bakan Ersoy, Malatya'da depremde hayatını kaybedenlerin mezarlarını ziyaret etti
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        Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Malatya'da mezarlık ziyareti gerçekleştirdi.

        Bakan Ersoy, beraberindeki Vali Ersin Yazıcı, Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, 2. Ordu Komutanı Korgeneral Metin Tokel, AK Parti Malatya milletvekilleri Bülent Tüfenkci, İnanç Siraç Kara Ölmeztoprak, Abdurrahman Babacan, MHP Malatya Milletvekili Mehmet Celal Fendoğlu, AK Parti Malatya Büyükşehir Belediye Başkan adayı Sami Er ve diğer ilgililerle 6 Şubat depremlerinin yıl dönümünde Malatya Şehir Mezarlığını ziyaret etti.

        Depremde hayatını kaybedenlerin ailelerine başsağlığı dileyen Bakan Ersoy, kabirleri ziyaret edip karanfil bıraktı.

        Mezarlıkta depremde hayatını kaybedenler anısına yapılan anıtı da inceleyip karanfil bırakan Ersoy, depremzede ailelerle ilgilendi.

        Etkinlikte hayatını kaybedenler için Kur'an-ı Kerim okundu, dualar edildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

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