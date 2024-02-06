Bakan Ersoy, Malatya'da depremde hayatını kaybedenlerin mezarlarını ziyaret etti

Mezarlıkta depremde hayatını kaybedenler anısına yapılan anıtı da inceleyip karanfil bırakan Ersoy, depremzede ailelerle ilgilendi.

Bakan Ersoy, beraberindeki Vali Ersin Yazıcı, Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, 2. Ordu Komutanı Korgeneral Metin Tokel, AK Parti Malatya milletvekilleri Bülent Tüfenkci, İnanç Siraç Kara Ölmeztoprak, Abdurrahman Babacan, MHP Malatya Milletvekili Mehmet Celal Fendoğlu, AK Parti Malatya Büyükşehir Belediye Başkan adayı Sami Er ve diğer ilgililerle 6 Şubat depremlerinin yıl dönümünde Malatya Şehir Mezarlığını ziyaret etti.

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