6 ŞUBAT DEPREMLERİNİN BİRİNCİ YILI - Depremde kaybettiği eşi ve 4 çocuğu anısına Somali'de su kuyusu açtırdı

VOLKAN KAŞİK - Kahramanmaraş merkezli geçen yıl 6 Şubat'taki depremlerden etkilenen Malatya'da eşi ve 4 çocuğunu kaybeden tır şoförü Turgut Karaaslan, ailesinin anısına Somali'de su kuyusu açtırdı.

Karaaslan'ın eşi Funda, çocukları Nurcan, Tuğba, Merve ve Muhammed Sefa Karaaslan, depremde Çavuşoğlu Mahallesi'ndeki 5 katlı Kasapoğlu Apartmanı'nın enkazında kaldı.

Cansız bedenlerine 2 gün sonra ulaşılan ailesini kaybetmenin acısını yaşayan baba Karaaslan, haftanın hemen hemen her gününü mezarlıkta geçiriyor.

Eşi ve çocuklarının mezarının bakımını yapan Turgut Karaaslan, AA muhabirine, deprem günü Kırklareli'nde olduğunu, ailesinden haber alamaması üzerine hemen Malatya'ya gelmek üzere yola çıktığını söyledi.

Malatya'ya nasıl geldiğini hatırlamadığını dile getiren Karaaslan, şöyle konuştu:

"Geldiğimde ev yerle bir olmuştu, umut kalmamıştı. İçimiz paramparça oldu, yapacak bir şey yok işte, Allah verdi, Allah aldı. Yıkılan evimizde eşim, çocuklarım ve iki misafirimiz vardı, hepsi vefat etti. Yaşamak artık benim için zor. Bu saatten sonra yaşasam ne olur, yaşamasam ne olur. Haftanın 3-4 günü mezarlıktayım. Alışmak mümkün değil, nasıl alışacaksın ki? Eve gidiyorsun yatamıyorum, kalkıp mezarlığa geliyorum. Bunu yaşayan bilir, anlatmayla teselli vermeyle olmuyor."

- "Hepsinin bir hayali vardı"

Karaaslan, depremde vefat eden en büyük kızının 20 yaşında olduğunu ifade ederek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Yetiştir, büyüt, getir toprağa teslim et. En küçük kızım hukuk okumak istiyordu, diğeri matematik öğretmenliği, en büyük kızım ilahiyat okuyordu. Hepsinin bir hayali vardı. Benim, eşimin bir hayalimiz vardı, nasip olmadı, artık öbür tarafta. Günlerim geçmiyor, enkazda halen çocuklarımın fotoğrafları hatıraları var, onlara ulaşmak istiyorum ki bir ev yaptırıyorum, bir odasına eşyaları dizeceğim. Allah kimseye vermesin, benim gibi binlerce kişi var."

Eşi ve çocukları adına Somali'de su kuyusu açtırdığını belirten Karaaslan, şunları kaydetti:

"Su kuyusunu açtılar, eşimin ve çocuklarımın isimleri verildi. Bana videosu geldi, çocuklarımın isminin okunup da oradaki çocukların 'Amin' demesi çok hoşuma gitti. Bu saatten sonra benim param olsa ne olur, olmasa ne olur, her şey boş. İnsan sevdiğini kaybettiği zaman anlıyor her şeyi. Şu anda kimse anlamaz. Bir anlık bir şey, biz de öyle olduk. Kıyameti yaşıyoruz halen."