İzollu İlkokulu halk oyunları yarışmasında il ikincisi oldu

Kale İlçe Milli Eğitim Müdürü Recep Bulut, öğrencileri okullarında ziyaret ederek, emeği geçen hocaları ve öğrencileri tebrik etti.

Malatya Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Merkez Salonu'nda gerçekleştirilen "Halk Oyunları Minikler (A) Karma" Kategorisinde İzollu İlkokulu Halk Oyunları Topluluğu il ikincisi olarak ilçeye döndü.

Malatya’da düzenlenen halk oyunları minikler (A) karma yarışmasında, Kale ilçesini temsil eden İzollu İlkokulu minikler halk oyun ekibi il ikincisi oldu.

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