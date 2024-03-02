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        İzollu İlkokulu halk oyunları yarışmasında il ikincisi oldu

        Malatya'da düzenlenen halk oyunları minikler (A) karma yarışmasında, Kale ilçesini temsil eden İzollu İlkokulu minikler halk oyun ekibi il ikincisi oldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.03.2024 - 13:11 Güncelleme: 02.03.2024 - 13:13
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        İzollu İlkokulu halk oyunları yarışmasında il ikincisi oldu
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        Malatya’da düzenlenen halk oyunları minikler (A) karma yarışmasında, Kale ilçesini temsil eden İzollu İlkokulu minikler halk oyun ekibi il ikincisi oldu.

        Malatya Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Merkez Salonu'nda gerçekleştirilen "Halk Oyunları Minikler (A) Karma" Kategorisinde İzollu İlkokulu Halk Oyunları Topluluğu il ikincisi olarak ilçeye döndü.

        Kale İlçe Milli Eğitim Müdürü Recep Bulut, öğrencileri okullarında ziyaret ederek, emeği geçen hocaları ve öğrencileri tebrik etti.

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