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        Doğanşehir Belediye Meclis toplantısı yapıldı

        Doğanşehir Belediye Meclis toplantısı Doğanşehir Belediye Başkanı Durali Zelyurt, başkanlığında yapıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.03.2024 - 13:47 Güncelleme: 07.03.2024 - 13:47
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        Doğanşehir Belediye Meclis toplantısı yapıldı
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        Doğanşehir Belediye Meclis toplantısı Doğanşehir Belediye Başkanı Durali Zelyurt, başkanlığında yapıldı.

        Toplantıda konuşan Başkan Durali Zelyurt, görev dönemindeki son belediye meclis toplantısını gerçekleştirdiklerini belirtti.

        Görev yaptığım süre içinde Doğanşehir Belediye Meclisi'nde birlikte çalıştığı üyelere teşekkür eden Zelyurt, "Yeni dönemde seçilecek olan Belediye Başkanı'na, meclis üyesi arkadaşlara ve ilçemize hayırlı olsun dileklerimi iletiyorum." dedi.

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