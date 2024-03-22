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        Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Erbakan, Malatya'da iftara katıldı

        Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, Malatya'da temaslarda bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.03.2024 - 23:16 Güncelleme: 22.03.2024 - 23:16
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        Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Erbakan, Malatya'da iftara katıldı
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        Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, Malatya'da temaslarda bulundu.

        Erbakan, partisinin il başkanlığınca bir düğün salonunda düzenlenen iftar programına katıldı.

        Daha sonra Eski Malatya Meydanı’ndaki seçim ofisleri toplu açılış programında konuşan Erbakan, partilerinin 500 bin üyeye ulaşmasına az kaldığını söyledi.

        20 bin üyeye daha ulaşmaları halinde İYİ Parti'nin üye sayısını geçeceklerini anlatan Erbakan, son dönemde partilerine büyük bir teveccüh olduğunu ve seçimden sonra da çalışmalarını sürdürerek birkaç ay içinde 1 milyon üyeye ulaşmayı hedeflediklerini kaydetti.

        Erbakan, medyada da partilerinin çok konuşulduğuna işaret ederek, "Sabahtan akşama, akşamdan sabaha hepsinin ağzında Yeniden Refah Partisi. İki üç sene önce adını bile ağzınıza almıyordunuz, ne oldu? Milli görüş şahlandı, milletimiz uyanışa, dirilişe geçti. Konuşuyorlar Yeniden Refah ne kadar oy alacak, ne yapacak, hangi illeri kazanacak. Hedefimiz, stratejimiz konuşuluyor. Herkes soluk soluğa Yeniden Refah Partisini takip ediyor, konuşuyor. " ifadesini kullandı.

        Programda, partinin il ve ilçe adayları da selamlama konuşması yaptı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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