Malatya'da seçim sonuçlarına yapılan itirazlar reddedildi

AK Parti temsilcilerinin Arapgir ve Yazıhan ilçe seçim kurullarına başvurarak bazı sandıklarda, "hatalı sayım, geçersiz oylar ve birleştirme tutanaklarındaki hatalar" nedeniyle yaptığı itirazlarını İl Seçim Kurulu değerlendirdi.

Malatya'nın Arapgir ve Yazıhan ilçelerinde seçim sonuçlarına yapılan itirazlar İl Seçim Kurulunca kabul edilmedi.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.