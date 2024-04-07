Rizeli çocuklardan Malatya'daki depremzede akranlarına bayram şekeri

Melekbaba Gençlik Merkezi Müdürü Doç. Dr. Abdullah Doğan, projede emeği geçenlere teşekkür ederek, bu tür etkinliklerin birlik, beraberlik ve kardeşlik bilincinin oluşmasında önemli olduğunu söyledi.

Gençlik Merkezi yetkilileri tarafından teslim alınan şekerler, mahalle ve konteyner kentlerde yaşayan çocuklu ailelere dağıtıldı.

Rize Gençlik Merkezleri ve Güneysu Gül Bahçesi Kur'an Okulu tarafından hayata geçirilen "Şeker kardeşim" projesi kapsamda toplanan bayram şekerleri Malatya'daki çocuklara dağıtılmak üzere Malatya Melekbaba Gençlik Merkezine gönderildi.

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