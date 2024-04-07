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        Rizeli çocuklardan Malatya'daki depremzede akranlarına bayram şekeri

        Rize'de çocukların topladığı bayram şekerleri Malatya'da konteynerde yaşayan çocuklara dağıtıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.04.2024 - 11:49 Güncelleme: 07.04.2024 - 11:49
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        Rizeli çocuklardan Malatya'daki depremzede akranlarına bayram şekeri
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        Rize'de çocukların topladığı bayram şekerleri Malatya'da konteynerde yaşayan çocuklara dağıtıldı.

        Rize Gençlik Merkezleri ve Güneysu Gül Bahçesi Kur'an Okulu tarafından hayata geçirilen "Şeker kardeşim" projesi kapsamda toplanan bayram şekerleri Malatya'daki çocuklara dağıtılmak üzere Malatya Melekbaba Gençlik Merkezine gönderildi.

        Gençlik Merkezi yetkilileri tarafından teslim alınan şekerler, mahalle ve konteyner kentlerde yaşayan çocuklu ailelere dağıtıldı.

        Şekerler kolilerinden çıkan notlar ie duygulandırdı.

        Melekbaba Gençlik Merkezi Müdürü Doç. Dr. Abdullah Doğan, projede emeği geçenlere teşekkür ederek, bu tür etkinliklerin birlik, beraberlik ve kardeşlik bilincinin oluşmasında önemli olduğunu söyledi.

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