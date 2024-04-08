Malatya Valisi Ersin Yazıcı'dan Ramazan Bayramı mesajı

Malatya Valisi Ersin Yazıcı, Ramazan Bayramı nedeniyle mesaj yayımladı.

Yazıcı, mesajında, sevgi, hoşgörü, birlik ve beraberlik gibi pek çok güzelliği içerisinde barındıran Ramazan ayını uğurlarken, kardeşlik ve yardımlaşma duygularının yoğunlaşmasına vesile olan bir bayrama daha ulaşmanın mutluluğunu yaşadıklarını belirtti.

Bayramların, insanı insan yapan değerlerin yoğun olarak yaşandığı, dargınlıkların unutulduğu, sevgi ve saygının arttığı, herkesin birbirine hoşgörüyle baktığı en güzel zamanlar olduğunu aktaran Yazıcı, şunları kaydetti: