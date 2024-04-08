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        Malatya Valisi Ersin Yazıcı'dan Ramazan Bayramı mesajı

        Malatya Valisi Ersin Yazıcı, Ramazan Bayramı nedeniyle mesaj yayımladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.04.2024 - 13:18 Güncelleme: 08.04.2024 - 13:18
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        Malatya Valisi Ersin Yazıcı'dan Ramazan Bayramı mesajı
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        Malatya Valisi Ersin Yazıcı, Ramazan Bayramı nedeniyle mesaj yayımladı.

        Yazıcı, mesajında, sevgi, hoşgörü, birlik ve beraberlik gibi pek çok güzelliği içerisinde barındıran Ramazan ayını uğurlarken, kardeşlik ve yardımlaşma duygularının yoğunlaşmasına vesile olan bir bayrama daha ulaşmanın mutluluğunu yaşadıklarını belirtti.

        Bayramların, insanı insan yapan değerlerin yoğun olarak yaşandığı, dargınlıkların unutulduğu, sevgi ve saygının arttığı, herkesin birbirine hoşgörüyle baktığı en güzel zamanlar olduğunu aktaran Yazıcı, şunları kaydetti:

        "Bayramlar vesilesiyle zorlu süreçlerden geçtiğimiz bu günlerde birbirimize ve ülkemize karşı sorumluluklarımızın farkına vararak birlik ve beraberliğimizi kuvvetlendirmeliyiz. Bu duygu ve düşüncelerle Ramazan Bayramı'nın ülkemize, milletimize, İslam alemine ve bütün insanlığa huzur ve mutluluk getirmesini diliyorum. Birliğimizin, dirliğimizin, kardeşliğimizin daim olması, küslüklerin nihayet bulması temennisiyle tüm İslam aleminin Ramazan Bayramı’nı kutluyorum."

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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