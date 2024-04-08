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        Malatya'da su kuyusuna düşen çocuk öldü

        Malatya'da su kuyusuna düşen 7 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.04.2024 - 18:20 Güncelleme: 08.04.2024 - 18:20
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        Malatya'da su kuyusuna düşen çocuk öldü
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        Malatya'da su kuyusuna düşen 7 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti.

        Yeşilyurt ilçesine bağlı Tecde Mahallesi Postacı Sokak'taki bir bahçede arkadaşlarıyla oynayan A.C (7) dengesini kaybederek su kuyusuna düştü.

        İhbar üzerine bölgeye polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

        İtfaiye ekiplerince su dolu kuyudan çıkarılarak Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan Ces, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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