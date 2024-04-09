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        Bedensel engelli depremzede bayrama yeni evinde girecek

        VOLKAN KAŞİK - Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'teki depremlerde Malatya'da evi yıkılan bedensel engelli 65 yaşındaki Ali Seydi Fırat, Ramazan Bayramı'nda misafirlerini yeni evinde ağırlayacak.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.04.2024 - 11:11 Güncelleme: 09.04.2024 - 11:11
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        Bedensel engelli depremzede bayrama yeni evinde girecek
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        VOLKAN KAŞİK - Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'teki depremlerde Malatya'da evi yıkılan bedensel engelli 65 yaşındaki Ali Seydi Fırat, Ramazan Bayramı'nda misafirlerini yeni evinde ağırlayacak.

        Yeşilyurt ilçesine bağlı Kuyulu Mahallesi'nde köy tipi afet konutuna yerleşen, 5 çocuk ve 11 torun sahibi Ali Seydi Fırat, AA muhabirine, oturdukları köy evinin depremde yıkıldığını, bir süre çadırda, ardından da konteynerde yaşamlarını sürdürdüklerini söyledi.

        Kışın çadırda kalmanın çok zor olduğunu anlatan Fırat, "Devletimizden Allah razı olsun. Bize ev yaptı, şu an evimizde kalıyoruz. Daha önceleri zorluklar çektik ama devletimizden, Cumhurbaşkanımızdan, emeği geçenlerden hepsinden Allah razı olsun. Evlerimiz yapıldı, teslim edildi, içerisinde oturuyoruz." dedi.

        Yeni evinde bedensel engelli eşi Ayşe Fırat ve bir çocuğuyla yaşayan Ali Seydi Fırat, depremden önceki bayramlarının güzel geçtiğini, evlerinin teslimiyle yeniden o günleri yaşamak istediklerini ifade etti.

        Geçmiş bayramları özlediklerini çünkü komşularının farklı yerlere taşındığını belirten Fırat, yine de hallerine şükrettiklerini söyledi.

        Depremden sonraki bayramları konteynerde geçirdiklerini anlatan Fırat, "Bu bayram daha mutluyum çünkü çocuklarım, torunlarımı yeni evimde karşılayacağım." diye konuştu.

        - "Allah devletimizden razı olsun"

        Kuyulu Mahallesi Muhtarı Mehmet Yarlına ise depremlerde mahallelerinin büyük hasar gördüğünü, çoğu evin yıkıldığını söyledi.

        Depremin ardından mahallelerinde köy tipi konutların yapımına başladığını belirten Yarlına,"Evlerimiz yıkıldı ama Allah'a şükür can kaybımız yok. Çadırda, konteynerde yaşamak çok zor. Asrın felaketiydi ama devletimiz ve milletimiz el ele olunca asrın felaketinin altından kalkıldı. Allah devletimizden razı olsun. 49 köy evimizin yüzde 90'ı bitti, ikinci etapta ise 40'ın üzerinde ev yapılacak yani evsiz vatandaşımız kalmayacak. Şu ana kadar 3 evimiz teslim edildi, vatandaşımız oturuyor, 46 ev ise bayram sonrası teslim edilecek. İkinci etap ise 1-1,5 aya kadar başlayacak. İnşallah ekim-kasım gibi onlar da bitecek."

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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