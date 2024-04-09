Bedensel engelli depremzede bayrama yeni evinde girecek

VOLKAN KAŞİK - Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'teki depremlerde Malatya'da evi yıkılan bedensel engelli 65 yaşındaki Ali Seydi Fırat, Ramazan Bayramı'nda misafirlerini yeni evinde ağırlayacak.

Yeşilyurt ilçesine bağlı Kuyulu Mahallesi'nde köy tipi afet konutuna yerleşen, 5 çocuk ve 11 torun sahibi Ali Seydi Fırat, AA muhabirine, oturdukları köy evinin depremde yıkıldığını, bir süre çadırda, ardından da konteynerde yaşamlarını sürdürdüklerini söyledi.

Kışın çadırda kalmanın çok zor olduğunu anlatan Fırat, "Devletimizden Allah razı olsun. Bize ev yaptı, şu an evimizde kalıyoruz. Daha önceleri zorluklar çektik ama devletimizden, Cumhurbaşkanımızdan, emeği geçenlerden hepsinden Allah razı olsun. Evlerimiz yapıldı, teslim edildi, içerisinde oturuyoruz." dedi.

Yeni evinde bedensel engelli eşi Ayşe Fırat ve bir çocuğuyla yaşayan Ali Seydi Fırat, depremden önceki bayramlarının güzel geçtiğini, evlerinin teslimiyle yeniden o günleri yaşamak istediklerini ifade etti. Geçmiş bayramları özlediklerini çünkü komşularının farklı yerlere taşındığını belirten Fırat, yine de hallerine şükrettiklerini söyledi. Depremden sonraki bayramları konteynerde geçirdiklerini anlatan Fırat, "Bu bayram daha mutluyum çünkü çocuklarım, torunlarımı yeni evimde karşılayacağım." diye konuştu.