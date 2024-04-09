Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Malatya Haberleri

        Malatya Vakıfları Bölge Müdürlüğü günlük 8 bin 700 kişiye iftar verdi

        Malatya Vakıfları Bölge Müdürlüğü, Malatya, Elazığ ve Tunceli'de ramazan dolayısıyla gerçekleştirdiği iftar programlarında günlük 8 bin 700 kişiyle buluştu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.04.2024 - 11:59 Güncelleme: 09.04.2024 - 11:59
        ABONE OL
        ABONE OL
        Malatya Vakıfları Bölge Müdürlüğü günlük 8 bin 700 kişiye iftar verdi
        ABONE OL
        ABONE OL

        Malatya Vakıfları Bölge Müdürlüğü, Malatya, Elazığ ve Tunceli'de ramazan dolayısıyla gerçekleştirdiği iftar programlarında günlük 8 bin 700 kişiyle buluştu.

        Vakıflar Bölge Müdürü Adem Bacanlı, AA muhabirine, Vakıflar Genel Müdürü Sinan Aksu'nun talimatlarıyla 81 ilde ilk defa iftar programları düzenlediklerini söyledi.

        Bölge Müdürlüğü olarak da Elazığ, Tunceli ve Malatya'da iftar programlarını gerçekleştirdiklerini anlatan Bacanlı, "Malatya'da iki noktada 4 çadırda iftar yemeği verdik ve günlük 3 bin 200 kişiyi ağırladık. Elazığ'da ise günlük bin kişiyle buluştuk. Tunceli'de Munzur Üniversitesi öğrencileri ile vatandaşlara bir ay boyunca iftar yemeği verdik. Günlük öğrencilere 4 bin 500 kişilik iftar verdik." diye konuştu.

        Yemekleri özel bir firmayla anlaşarak, onların mutfaklarında hazırlattıklarını aktaran Bacanlı, şöyle devam etti:

        "Tunceli'deki iftar yemekleri Tunceli'de hazırlanıyor. Malatya ve Elazığ'ın iftar yemekleri Malatya'da hazırlanıyor. Sponsorlarımız var, Allah hayırlarını kabul etsin, onların vasıtasıyla daha fazla insana ulaşmaya çalışıyoruz. Bir firmayla anlaştık, firma mutfağını kurdu. İki ilin yemeklerini tek mutfaktan yapıyoruz, denetlemesi kolay olsun ve kalite bozulmasın diye."

        İftarda 4 çeşit yemek verdiklerini ve vatandaşların da iftar çadırlarından memnun ayrıldığını aktaran Bacanlı, "Dört çeşit yemeğimiz var. Bir et yemeğimiz oluyor ve genelde kırmızı et kullanıyoruz. Tatlı, ayran, ekmek, su, ihtiyaç ne kadar varsa sınırsız veriyoruz. Kim ne kadar isterse o kadar alabiliyor." ifadelerini kullandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        İstanbul'da 2 kişi ölmüştü! Kanlı düello kamerada!
        İstanbul'da 2 kişi ölmüştü! Kanlı düello kamerada!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Ramazan Bayramı mesajı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Ramazan Bayramı mesajı
        Ronaldo çılgına döndü!
        Ronaldo çılgına döndü!
        Pitbull saldırısında yaralandı! 28 dikiş atıldı
        Pitbull saldırısında yaralandı! 28 dikiş atıldı
        Süper Kupa'da Kerem iddiası!
        Süper Kupa'da Kerem iddiası!
        Lahmacun tartışması iş yerine yaylım ateşiyle bitti!
        Lahmacun tartışması iş yerine yaylım ateşiyle bitti!
        Bayramı sağlıklı geçirmek için 5 önemli kural!
        Bayramı sağlıklı geçirmek için 5 önemli kural!
        Havalar ısındı, zamanı geldi! Bu hatalara düşmeyin...
        Havalar ısındı, zamanı geldi! Bu hatalara düşmeyin...
        Hiçliğin ortasındaki hayalet ada!
        Hiçliğin ortasındaki hayalet ada!
        Aralarında doktorlar da var! 200 liralık kiti 20 bin TL'ye satmışlar!
        Aralarında doktorlar da var! 200 liralık kiti 20 bin TL'ye satmışlar!
        Sevgilisine kavuştu
        Sevgilisine kavuştu
        Ticaret Bakanlığı açıkladı: Türkiye'den İsrail'e ihracat kısıtlaması
        Ticaret Bakanlığı açıkladı: Türkiye'den İsrail'e ihracat kısıtlaması
        Yılın ilk Güneş tutulması böyle izlendi
        Yılın ilk Güneş tutulması böyle izlendi
        Havaalanında yakalandılar
        Havaalanında yakalandılar
        Türk filmleri düşüşte
        Türk filmleri düşüşte
        Obruk riski taşıyan 16 kent açıklandı!
        Obruk riski taşıyan 16 kent açıklandı!
        İngiltere'de polis, silah ruhsatı almak isteyenlerin eşleriyle de mülakat yapmaya başladı
        İngiltere'de polis, silah ruhsatı almak isteyenlerin eşleriyle de mülakat yapmaya başladı
        Bahar yorgunluğuna karşı 10 etkili öneri
        Bahar yorgunluğuna karşı 10 etkili öneri
        Anne, baba ve çocuğu öldürüp yakmıştı! Caniyle ilgili sıcak gelişme!
        Anne, baba ve çocuğu öldürüp yakmıştı! Caniyle ilgili sıcak gelişme!
        5 bölge için sağanak uyarısı!
        5 bölge için sağanak uyarısı!

        Benzer Haberler

        Malatya'da ayrıldığı eşi tarafından bıçaklanan kadın yaralandı
        Malatya'da ayrıldığı eşi tarafından bıçaklanan kadın yaralandı
        Bedensel engelli depremzede bayrama yeni evinde girecek
        Bedensel engelli depremzede bayrama yeni evinde girecek
        Malatya'da silahlı kavgada 5 kişi yaralandı
        Malatya'da silahlı kavgada 5 kişi yaralandı
        Evinin önünde oynarken içi dolu su kuyusuna düşen Ali, öldü  
        Evinin önünde oynarken içi dolu su kuyusuna düşen Ali, öldü  
        Malatya'da su kuyusuna düşen çocuk öldü
        Malatya'da su kuyusuna düşen çocuk öldü
        Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Er'den Ramazan Bayramı mesajı
        Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Er'den Ramazan Bayramı mesajı