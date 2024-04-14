GÜNCELLEME - Malatya'da tartıştığı kocasını bıçakla öldüren kadın tutuklandı
Malatya'nın Battalgazi ilçesinde eşini bıçakla öldüren kadın tutuklandı.
Malatya'nın Battalgazi ilçesinde eşini bıçakla öldüren kadın tutuklandı.
Beydağı Mahallesi Eğitim Sokak'taki bir apartmanda yaşayan Tolunay Ş. ile eşi E.Ş. arasında tartışma çıktı.
Tartışmanın büyümesi üzerine E.Ş, Tolunay Ş.'yi sırtından bıçakla yaraladı.
Ambulansla Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan Tolunay Ş, müdahaleye karşın kurtarılamadı.
Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen E.Ş. tutuklandı.
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