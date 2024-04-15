Malatya'da istinat duvarından düşen kişi hastaneye kaldırıldı
Malatya'da istinat duvarından düşen kişi yaralandı.
Malatya'da istinat duvarından düşen kişi yaralandı.
Yeşilyurt ilçesin Mollkasım Mahallesi Şehit Ahmet Gürbüz Caddesi'nde Ş.S. (54) arı kovanlarını bıraktığı sırada 3 metre yükseklikteki istinat duvarından düştü.
Ş.S'nin düştüğünü gören çevredekiler, durumu sağlık ekiplerine bildirdi.
Sağlık personelinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan yaralı tedavi altına alındı.
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