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        Malatya'da istinat duvarından düşen kişi hastaneye kaldırıldı

        Malatya'da istinat duvarından düşen kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.04.2024 - 16:14 Güncelleme: 15.04.2024 - 16:14
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        Malatya'da istinat duvarından düşen kişi hastaneye kaldırıldı
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        Malatya'da istinat duvarından düşen kişi yaralandı.

        Yeşilyurt ilçesin Mollkasım Mahallesi Şehit Ahmet Gürbüz Caddesi'nde Ş.S. (54) arı kovanlarını bıraktığı sırada 3 metre yükseklikteki istinat duvarından düştü.

        Ş.S'nin düştüğünü gören çevredekiler, durumu sağlık ekiplerine bildirdi.

        Sağlık personelinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan yaralı tedavi altına alındı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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