Pütürge yöresine ait Peşmen Nevruzu tabiat parkına dikildi

Malatya'nın Pütürge ilçesinde doğal alanı bulunan Peşmen Nevruzu endemik bitkisi, Beydağı Tabiat Parkı'na dikildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Vali Ersin Yazıcı'nın eşi Hanife Yazıcı, Şehit Murat Doğru İlkokulu öğrencileriyle Beydağı Tabiat Parkı kampüsünde Doğa Koruma ve Milli Parklar 15. Bölge Müdürlüğü Malatya Şube Müdürlüğü tarafından düzenlenen endemik bitki dikim etkinliğine katıldı.

Hanife Yazıcı, etkinliğin hem doğanın hem de çocukların geleceğine katkı sağlayacağını belirterek, "Bugün burayı güzelleştiren çocuklarımıza ve etkinliği düzenleyenlere teşekkür ediyorum. Çocuklarımız, diktikleri bitkiyle burayı çiçek bahçesine çevirmekle beraber çevre bilinci de edinmiş oldu. Çocukların, bu etkinlikle beraber çevreyi, doğayı sevgiyle ve ilgiyle koruma anlayışlarını etkin kılmaya çalıştık." ifadelerini kullandı.