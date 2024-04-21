Malatya'da engelli depremzedelere 50 akülü tekerlekli sandalye dağıtıldı

Kahramanmaraş merkezli depremlerin etkilediği Malatya'da, engelli depremzedelere 50 akülü tekerlekli sandalye dağıtımı yapıldı.

Kent Konseyi Sanat Merkezi Fuaye Alanı'nda düzenlenen dağıtım töreninde konuşan Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er, gurbetçi hemşehrileri Hasan Kuzu'nun girişimleriyle IHH Hollanda (Uluslararası İnsani Yardım Teşkilatı) tarafından sağlanan destekle engelli depremzedelere akülü tekerlekli sandalye desteği sağlanması için bir araya geldiklerini söyledi.

6 Şubat 2023 tarihindeki depremlerde, devletin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde bütün deprem bölgelerinde harekete geçerek insanların yaralarına derman olmaya çalıştığını belirten Er, sivil toplum kuruluşlarının ve hayırseverlerin desteğinin de bu anlamda önemli olduğunu kaydetti.

Derneğin Malatya'ya daha sonra da akülü tekerlekli sandalye desteği sağlayacağını aktaran Er, depremden etkilenen kenti dizayn ederken engelsiz bir şekilde tasarlayacaklarını dile getirdi. IHH Hollanda Denetleme Kurulu Başkanı Ayhan Arslantaş ise derneğin faaliyetleri hakkında bilgi vererek, deprem bölgesine yaptıkları yardımları anlattı. Geçen yıl 38 farklı ülkede çeşitli acil yardımlar ve kalıcı projelere destek sağladıklarını ifade eden Arslantaş, "Çad'dan Filistin'e, farklı coğrafyalardaki kardeşlerimize destek sağlıyoruz. Deprem bölgesinde de yardımlarımız oldu. Malatya'ya 50 akülü tekerlekli sandalye getirdik. Depremden bu yana 300 araç getirdik Türkiye'mize. Depremin farklı bölgelerine gittik. Hatay'a, Kahramanmaraş'a, Adıyaman'a gittik." dedi.