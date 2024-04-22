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        Malatya'da silahla yaralama şüphelisi yakalandı

        Malatya'da bir kişiyi silahla yaralayan şüpheli, polis ekiplerince yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.04.2024 - 15:45 Güncelleme: 22.04.2024 - 15:45
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        Malatya'da silahla yaralama şüphelisi yakalandı
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        Malatya'da bir kişiyi silahla yaralayan şüpheli, polis ekiplerince yakalandı.

        Malatya İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Kiltepe Mahallesi Beyza Sokak'ta 19 Nisan'da Y.E.D'yi silahla yaraladığı iddia edilen E.Ö'yü yakalamak için çalışma başlattı.

        Ekipler, şüpheliye olayda kullandığı ruhsatsız tabancayla gözaltına aldı.

        Zanlının emniyetteki işlemleri sürüyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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