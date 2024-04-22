Malatya'da silahla yaralama şüphelisi yakalandı
Malatya'da bir kişiyi silahla yaralayan şüpheli, polis ekiplerince yakalandı.
Malatya'da bir kişiyi silahla yaralayan şüpheli, polis ekiplerince yakalandı.
Malatya İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Kiltepe Mahallesi Beyza Sokak'ta 19 Nisan'da Y.E.D'yi silahla yaraladığı iddia edilen E.Ö'yü yakalamak için çalışma başlattı.
Ekipler, şüpheliye olayda kullandığı ruhsatsız tabancayla gözaltına aldı.
Zanlının emniyetteki işlemleri sürüyor.
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