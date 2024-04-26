Malatya'da devrilen kamyonun sürücüsü yaralandı
Malatya'da devrilen kum yüklü kamyonun sürücüsü yaralandı.
Malatya'da devrilen kum yüklü kamyonun sürücüsü yaralandı.
O.A. idaresindeki 06 DK 4114 plakalı kum yüklü kamyonun frenleri Yeşilyurt ilçesine bağlı Karahan Mahallesi mevkiinde boşaldı.
Sürücünün, freni boşalan kamyonu yolun sağıdaki tarlaya sürmesi sonucu kamyon yan yattı.
Çevredekilerin 112 Acil Çağrı Merkezinden yardım istemesiyle olay yerine jandarma, itfaiye ile sağlık ekipleri sevk edildi.
İtfaiye ekiplerinin de yardımıyla ambulansa taşınan yaralı O.A. Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
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