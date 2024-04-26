Malatya'da devrilen kamyonun sürücüsü yaralandı

İtfaiye ekiplerinin de yardımıyla ambulansa taşınan yaralı O.A. Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Çevredekilerin 112 Acil Çağrı Merkezinden yardım istemesiyle olay yerine jandarma, itfaiye ile sağlık ekipleri sevk edildi.

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