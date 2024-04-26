Malatya'da depremzede çocuklar Türk Kızılay ile 23 Nisan'ı kutladı
Malatya'da Türk Kızılay, konteyner kentte yaşayan depremzede çocuklarla 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramını kutladı.
Malatya'da Türk Kızılay, konteyner kentte yaşayan depremzede çocuklarla 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramını kutladı.
Geçen yıl 6 Şubat'ta meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerin büyük yıkıma neden olduğu kentte, evleri deprem ağır hasar gören vatandaşlar konteyner kentlerde yaşamını sürdürüyor.
Battalgazi ilçesi Bulgurlu Mahallesindeki Malet-2 Konteyner kentte, Türk Kızılay depremzede çocuklar için 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramını etkinliği düzenledi.
Etkinlikte çocukların yüzleri boyanarak balon hediye edildi.
Palyaço gösterisini izleyen çocuklar daha sonra müzik eşliğinde eğlendi.
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