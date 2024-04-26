Malatya'da depremzede çocuklar Türk Kızılay ile 23 Nisan'ı kutladı

Battalgazi ilçesi Bulgurlu Mahallesindeki Malet-2 Konteyner kentte, Türk Kızılay depremzede çocuklar için 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramını etkinliği düzenledi.

Geçen yıl 6 Şubat'ta meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerin büyük yıkıma neden olduğu kentte, evleri deprem ağır hasar gören vatandaşlar konteyner kentlerde yaşamını sürdürüyor.

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