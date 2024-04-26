GÜNCELLEME - Malatya'da 23 Nisan kutlamalarında öğrenciye tekme atan şüpheli hakkında dava açıldı

Pütürge Yatılı Bölge Okulu bahçesindeki 23 Nisan kutlamalarını sırasında, kutlamaları görüntülemek için dronu yerde çalıştıran M.H, bir balonun drona çarpmasının ardından 3. sınıf öğrencisi T.Ş'yi tekmelemiş, ailenin şikayeti üzerine gözaltına alınan zanlı sevk edildiği adliyede adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

Malatya'nın Pütürge ilçesinde, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamalarında bir öğrenciye tekme attığı tespit edilen zanlı hakkında "nitelikli yaralama" suçundan dava açıldı.

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