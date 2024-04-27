Malatya'da hacı adayları için hazırlık kursu düzenlendi

Malatya İl Müftülüğünce, Diyanet İşleri Başkanlığı 2024 yılı hac organizasyonu öncesinde hacca gidecek adaylara yönelik hac hazırlık kursu düzenlendi.

İl Gençlik ve Spor Müdürlüğü Kapalı Spor Salonunda gerçekleştirilen "Hac Hazırlık Kursu"nun açılışında konuşan İl Müftüsü Ramazan Dolu, heyecanla hacca gitmeyi bekleyen ve kurada çıkma bahtiyarlığını yaşayan hacı adaylarının yolunun açık olmasını temenni etti.

O güzel mekana ve kutsal beldeye gideceklerin artık hacda yapılması gerekenlerin kendilerince anlatılacağı belirten Dolu, "Hacca dair hazırlıklar yapacaksınız, bu demektir ki artık yola çıktınız, yola revan oldunuz. Hacca niyet etmek ve haç için yola çıkmak niyet ettikten hemen sonra Allah'ın lütfu, rahmeti bereketiyle niyet etmeden itibaren hac ibadetinin sevabı üzerimize yağar." diye konuştu.