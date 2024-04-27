GÜNCELLEME - Malatya'da kardeşler arasında çıkan silahlı kavga bir kişi öldü
Malatya'nın Akçadağ ilçesinde iki kardeş arasında çıkan silahlı kavgada bir kişi hayatını kaybetti.
Malatya'nın Akçadağ ilçesinde iki kardeş arasında çıkan silahlı kavgada bir kişi hayatını kaybetti.
İddiaya göre, Kırsal Eğin Mahallesi'nde iki kardeş arasında arazi anlaşmazlığı nedeniyle tartışma çıktı.
Olayın kısa sürede silahlı kavgaya dönüşmesi sonucu Mehmet E. yaralandı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi.
Ekipler, Mehmet E'nin yaşamını yitirdiğini tespit etti.
Jandarma ekipleri, araçla kaçan zanlıyı olayda kullandığı değerlendirilen tabancayla yakaladı.
Şüphelinin jandarmadaki işlemleri sürüyor.
Öte yandan zanlının polis memuru olduğu ve Malatya'da görev yaptığı öğrenildi.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.