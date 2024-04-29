Malatya'da geçici ticaret merkezinden hırsızlık yapan zanlı tutuklandı

Malatya'da, Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen esnaf için yapılan geçici ticaret merkezindeki iş yerinden hırsızlık yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, İnönü Mahallesi İnönü Caddesi'ndeki geçici ticaret merkezindeki bir iş yerinden çeşitli malzemelerin çalınmasıyla ilgili çalışma başlatıldı.

Araştırma sonucu kimliği tespit edilen yaşı küçük şüpheli D.H.M, Cumhuriyet Başsavcılığından alınan talimat doğrultusunda gözaltına alındı.