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        Malatya'da geçici ticaret merkezinden hırsızlık yapan zanlı tutuklandı

        Malatya'da, Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen esnaf için yapılan geçici ticaret merkezindeki iş yerinden hırsızlık yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.04.2024 - 12:52 Güncelleme: 29.04.2024 - 12:52
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        Malatya'da geçici ticaret merkezinden hırsızlık yapan zanlı tutuklandı
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        Malatya'da, Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen esnaf için yapılan geçici ticaret merkezindeki iş yerinden hırsızlık yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

        İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, İnönü Mahallesi İnönü Caddesi'ndeki geçici ticaret merkezindeki bir iş yerinden çeşitli malzemelerin çalınmasıyla ilgili çalışma başlatıldı.

        Araştırma sonucu kimliği tespit edilen yaşı küçük şüpheli D.H.M, Cumhuriyet Başsavcılığından alınan talimat doğrultusunda gözaltına alındı.

        Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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