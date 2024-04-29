Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Malatya Haberleri

        Malatya Valisi Yazıcı'dan 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü mesajı

        Malatya Valisi Ersin Yazıcı, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.04.2024 - 21:02 Güncelleme: 29.04.2024 - 21:02
        ABONE OL
        ABONE OL
        Malatya Valisi Yazıcı'dan 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü mesajı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Malatya Valisi Ersin Yazıcı, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.

        Vali Yazıcı, mesajında, işçi ve emekçilerin birlik, dayanışma ve haksızlıklarla mücadele günü olarak kutlanan, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü birlik, beraberlik ve kardeşlik duyguları içerisinde bir kez daha idrak etmenin mutluluğunu yaşadıklarını belirtti.

        Yazıcı, şunları kaydetti:

        "Güçlü ve söz sahibi bir ülke olma doğrultusunda hızla ilerleyen ülkemizin temelinde yer alan işçi ve emekçi kardeşlerimiz, emekleri ve alın terleriyle, ülkemizin ilerlemesinde ve refah düzeyinin yükselmesinde de önemli bir paya sahiptir. Bizler için bu denli önem arz eden işçilerimizin bu anlamlı günde olduğu gibi her zaman yanlarında bulunmaya, onların en büyük destekçisi olmaya devam edeceğiz. Ülkemizin kalkınması ve milletimizin refahı için var gücüyle çalışan, emeği, alın teriyle yoğurarak yüce bir değere dönüştüren tüm emekçilerimizin 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü tebrik ediyorum."

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Seçim sonuçları ve yeni anayasa ele alındı
        Seçim sonuçları ve yeni anayasa ele alındı
        Öğretmenlere görev yerlerine dönüş hakkı
        Öğretmenlere görev yerlerine dönüş hakkı
        Müsavat Dervişoğlu: 'Parlamenter sistem' ile gelinirse tartışırız
        Müsavat Dervişoğlu: 'Parlamenter sistem' ile gelinirse tartışırız
        Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Özel görüşmesinde tarih belli oldu
        Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Özel görüşmesinde tarih belli oldu
        "İsrail evlere patlayıcı tuzaklıyor"
        "İsrail evlere patlayıcı tuzaklıyor"
        Çimen Çetin ile günün özeti
        Çimen Çetin ile günün özeti
        Dina'nın gizemli ölümü!
        Dina'nın gizemli ölümü!
        'Yumurtalı otoban çetesi' iddiasına açıklama
        'Yumurtalı otoban çetesi' iddiasına açıklama
        Beşiktaş'ın Avrupa'ya katılma denklemi
        Beşiktaş'ın Avrupa'ya katılma denklemi
        Kenya'da baraj çöktü: 45 kişi öldü
        Kenya'da baraj çöktü: 45 kişi öldü
        Ankaraspor - Nazilli Belediyespor maçına inceleme
        Ankaraspor - Nazilli Belediyespor maçına inceleme
        "Daha önce görmedik..." Aynı anda 15 tane oluştu! Kâbus gibi!
        "Daha önce görmedik..." Aynı anda 15 tane oluştu! Kâbus gibi!
        Ünlü oyuncu gözaltına alındı
        Ünlü oyuncu gözaltına alındı
        OtoTekno 2'nci bölümüyle ekrana geldi
        OtoTekno 2'nci bölümüyle ekrana geldi
        Çekimlere nihayet başladı
        Çekimlere nihayet başladı
        Resimlerdeki hataları bulabilir misiniz?
        Resimlerdeki hataları bulabilir misiniz?
        Şampiyonluk yolunda kalan maçlar!
        Şampiyonluk yolunda kalan maçlar!
        Fatih Terim'e büyük tepki!
        Fatih Terim'e büyük tepki!
        Otomobilin kalbi Pekin'de attı
        Otomobilin kalbi Pekin'de attı
        İşte Avrupa'nın en güzel kokan 10 şehri!
        İşte Avrupa'nın en güzel kokan 10 şehri!

        Benzer Haberler

        Battalgazi'de 40 sokakta yol ve kaldırım çalışması yapıldı
        Battalgazi'de 40 sokakta yol ve kaldırım çalışması yapıldı
        Malatya'da öğrencilere kaynak kitap dağıtıldı
        Malatya'da öğrencilere kaynak kitap dağıtıldı
        Malatya'da Çocuklar Gülsün Diye Derneği öncülüğünde yaptırılan anaokulu açı...
        Malatya'da Çocuklar Gülsün Diye Derneği öncülüğünde yaptırılan anaokulu açı...
        Malatya'da geçici ticaret merkezinden hırsızlık yapan zanlı tutuklandı
        Malatya'da geçici ticaret merkezinden hırsızlık yapan zanlı tutuklandı
        Malatya'da doğaseverlerden Beydağı eteklerine yürüyüş
        Malatya'da doğaseverlerden Beydağı eteklerine yürüyüş
        Doğanşehir'de çocuklar kitap okuma günleri yapıyor
        Doğanşehir'de çocuklar kitap okuma günleri yapıyor